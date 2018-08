Hoeneß zur Debatte um Özil: „Ich habe meine private Meinung zu seiner sportlichen Leistungsfähigkeit gesagt . Ich habe nie darüber nachgedacht, ob er türkische Wurzeln hat, wo er geboren wurde, oder an was er glaubt. Meine Meinung dazu wird kein Mensch der Welt mehr ändern. Beim DFB hat man sich von den Medien und seinem Umfeld eine politische Diskussion aufdrängen lassen. Da haben auch viele Politiker populistisch mitgemacht. Das Grundproblem ist doch: Der Spieler hat mit dem Erdogan-Foto einen Fehler gemacht. Er hätte sich entschuldigen müssen und gut wäre es gewesen.“

Mit dem FC Bayern will Hoeneß nun erneut Titel holen, fühlt sich allerdings als Rekordmeister häufig falsch beschrieben. „So gut, wie wir in den vergangenen zehn Jahren gespielt haben, haben wir davor lange nicht gespielt. Ich finde es maßlos, was in Deutschland passiert. Wenn man mit 20 Punkten Vorsprung Meister wird, und unglücklich im Halbfinale der Champions League ausscheidet, wird von einer schlechten Saison geredet", erklärt Hoeneß. "Wir spielen nicht gegen andere Vereine, sondern gegen Staaten. Wenn es in Zukunft den ein oder anderen Verein nicht mehr gibt, weil ein Staat das Geld abzieht, wird es den FC Bayern noch geben.“