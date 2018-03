Bayern-Doc Müller-Wohlfahrt schießt gegen Guardiola: "Er überschätzt sich"

Wer wird der Nachfolger von Jupp Heynckes beim FC Bayern? Der SPORTBUZZER checkt mögliche Kandidaten. © imago/Montage

Niko Kovac: Der Trainer der Frankfurter Eintracht macht bei den Hessen einen hervorragenden Job. Der einstige Bayern-Profi (2001 bis 2003) trägt noch dazu die München-DNA in sich. Sensationell führte er die Adler 2017 ins DFB-Pokal-Endspiel gegen den BVB. Bei der Eintracht überzeugt er vor allem mit seinen kommunikativen Fähigkeiten und bringt die Multi-Kulti-Truppe sportlich auf Trab. Diese Eigenschaft käme ihm beim FC Bayern natürlich gelegen. Bei einem Angebot seines einstigen Arbeitgebers würde er garantiert nicht Nein sagen! © imago

Jürgen Klopp: Der Coach des FC Liverpool steht an der Anfield Road noch langfristig bis 2022 unter Vertrag. Der frühere Dortmunder Erfolgscoach (zwei Meistertitel) würde also im Fall einer Verpflichtung also Ablöse kosten. Der sportliche Wert des 50-Jährigen ist allerdings unbestritten. Nach langer Durststrecke qualifizierte er sich mit den "Reds" in der letzten Saison für die Champions League. "Kloppo" wäre ein echter Motivator an der Linie und die wohl explosivste Lösung! Laut der "Sport Bild" soll er ins Blickfeld der Bayern gerückt sein. © imago

Thomas Tuchel: Der frühere Mainzer ist derzeit vereinslos, wäre also frei für den Posten beim FCB. Nach SPORTBUZZER-Informationen soll der Ex-BVB-Coach aber abgesagt haben. Der charakterlich schwierige Trainer überwarf sich nach einer eigentlich erfolgreichen Zeit (DFB-Pokalsieg 2017) mit den Dortmund-Bossen und verließ die Borussia auf eigenen Wunsch. Bei den Bayern würde er mit Hoeneß und Rummenigge auf ähnlich starke Macher-Typen wie Watzke und Zorc treffen. Sportlich würde er dem Rekordmeister gut zu Gesicht stehen, seine Qualitäten sind unbestritten. Tuchel lässt sich nicht gerne in seine Arbeit reinreden und reagiert auf Kritik störisch. Ob der FC Bayern dieses Risiko eingehen wird? © imago

Louis van Gaal: Der "Tulpengeneral" blickt beim FC Bayern auf eine erfolgreiche Zeit (2009 bis 2011) zurück. Offiziell hat der exzentrische Niederländer seine Trainer-Karriere beendet. Trotzdem fällt der Name des einstigen Bondscoaches immer wieder in Verbindung mit dem FC Bayern München. Ob er sich bei einem Angebot der Bayern noch einmal aus der Reserve locken lassen würde? © imago

Julian Nagelsmann: Der Hoffenheimer-Erfolgscoach ist einer der begehrtesten Trainer in Europa. Der 30-Jährige scheiterte mit der TSG in der laufenden Saison nur knapp an der Qualifikation zur Champions League. Aktuell wird er allerdings auch beim BVB gehandelt. Offenbar traut man Nagelsmann den Trainer-Job bei den Bayern noch nicht zu. Immer wieder erlauben sich die Hoffenheimer desolate Auftritte (zuletzt 0:3 beim HSV), in der Europa-League scheiterte die TSG bereits in der Vorrunde. © imago

Luis Enrique: Der einstige Barcelona-Coach ist einer der wenigen Top-Trainer auf dem Markt, der momentan nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht. Mit den Katalanen feierte der Spanier drei Meisterschaften, drei Pokalsiege und holte im Jahr 2015 die Champions League-Trophäe ins Camp Nou. Noch dazu hat der FCB mit Pep Guardiola gute Erfahrungen mit spanischen Trainern gemacht. Kurzum: Luis Enrique wäre eine gute Lösung für den FC Bayern. © imago

Domenico Tedesco: Der Deutsch-Italiener mischt mit dem FC Schalke 04 die Bundesliga auf! Spätestens nach dem 4:4 im Derby, in dem die Knappen einen 0:4-Pausenrückstand gegen den BVB egalisierten, ist der 32-Jährige ein Kandidat für den FC Bayern! Vor der Saison von Zweitligist Aue gekommen, hat der akribische Coach den Krisenklub Schalke 04 einmal umgekrempelt. Er scheut große Namen nicht (degradierte S04-Urgestein Benedikt Höwedes) und schult Spieler auch gerne mal um (Max Meyer vom Spielmacher zum agressiven Sechser). In der Bundesliga rangiert er mit dem Revierklub auf Rang 3, lediglich fünf Punkte hinter den Bayern. Zudem gelingt es ihm, charakterlich schwierige Spielertypen wie Yevhen Konoplyanka oder Sebastian Stambouli richtig einzusetzen und zu Bestleistungen zu motivieren. © imago

Joachim Löw: Unser Weltmeister-Trainer von 2014 wird es wohl nicht werden. Zum einen steht der 57-Jährige noch bis zum Jahr 2020 beim DFB unter Vertrag, zum anderen will mit der deutschen Nationalelf den WM-Titel in Russland verteidigen. Fachlich wäre er trotzdem die ganz große Lösung. Er kann gut mit den Topspielern umgehen, unter ihm gibt es in der Nationalmannschaft so gut wie keine Niklichkeiten oder Streit. Doch Löw beim FCB wird wohl nur ein Traum der Bayern-Fans bleiben. © imago

Ralph Hasenhüttl: Der 50-jährige Österreicher trainiert seit 2016 RB Leipzig und gilt seit einiger Zeit als potenzieller Bayern-Kandidat. Zuletzt machte er mit den Sachsen Furore, als er dem FCB eine Niederlage beibrachte. Noch hat er bei RB Leipzig keinen neuen Vertrag unterzeichnet... © Getty