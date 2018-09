Bayern-Edelreservist Renato Sanches angriffslustig: "Ich habe keine Schwächen"

Anzeige

Gut zwei Jahre nach seinem Wechsel zum FC Bayern will Renato Sanches in München endlich durchstarten. Der 35-Millionen-Einkauf, dessen Ablöse durch Bonuszahlungen auf bis zu 80 Millionen Euro steigen könnte, präsentiert sich in einem Clip bei FCB.tv angriffslustig und scheint die etwaigen Selbstzweifel der vergangenen Monate abgelegt zu haben. Auf die Frage nach seinen Schwächen antwortet der Portugiese: "Ich habe keine Schwächen. Ich bin stark." Als Stärken nennt er: "Ambitionen, Entschlossenheit und Siegeswillen."

Sanches war nach dem EM-Triumph mit Portugal im Sommer 2016 von Benfica Lissabon zum FC Bayern gekommen. Damals als eines der größten Talente der Welt gefeiert, blieb der Mittelfeldspieler bislang nahezu alles schuldig. In seiner ersten Bundesliga-Saison brachte er es auf magere 615 Einsatzminuten in 17 Spielen. In der vergangenen Spielzeit wurde Sanches an Swansea City aus der englischen Premier League ausgeliehen. Auch dieses Kapitel endete enttäuschend: Zwölf Einsätze, 703 Spielminuten.

Die zehn besten Spieler in FIFA 19 Lionel Messi, Neymar und Cristiano Ronaldo gehören zu den besten Spielern in FIFA 19. © 2018 Getty Images/Montage Platz 10: Toni Kroos (Real Madrid, ZM) - OVR 90 © EA Sports Platz 9: David De Gea (Manchester United, TW) - OVR 91 © EA Sports Platz 8: Luis Suarez (FC Barcelona, ST) - OVR 91 © EA Sports Platz 7: Sergio Ramos (Real Madrid, ZIV) - OVR 91 © EA Sports Platz 6: Eden Hazard (FC Chelsea, LF) - OVR 91 © EA Sports Platz 5: Kevin De Bruyne (Manchester City, ZOM) - OVR 91 © EA Sports Platz 4: Luka Modric (Real Madrid, ZM) - OVR 91 © EA Sports Platz 3: Neymar (Paris Saint-Germain, LF) - OVR 92 © EA Sports Platz 2: Lionel Messi (FC Barcelona, MS) - OVR 94 © EA Sports Platz 1: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin, ST) - OVR 94 © EA Sports

Anzeige

Nun hofft der Europameister auf einen Neustart bei den Bayern. So freue er sich auf den neuen Trainer Niko Kovac, der das Team in der Sommerpause von Jupp Heynckes übernahm. Sanches: "Er ist ein Trainer, der die Spieler pusht, und damit bin ich sehr zufrieden, denn ich fühle, dass ich die Erwartungen erfüllen kann." Der 21-Jährige, dessen Vertrag bis 2021 läuft,plant langfristig bei den Bayern zu bleiben: "Ich bin sehr froh, hier spielen zu können (...) Mein Ziel ist es, hier zu spielen, hier bei den Bayern so lange wie möglich zu bleiben."