Bayern erneut kein gutes Pflaster: RB Leipzig mit Remis in Augsburg

Auch nach der dritten Bundesligapartie der Saison in Bayern muss Aufsteiger RB Leipzig den Heimweg ohne einen Sieg antreten. In Augsburg holte das Hasenhüttl-Team zumindest einen Punkt, während es in Ingolstadt und München in der Hinrunde noch Niederlagen kassierte.