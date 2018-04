Viertelfinale gegen Sevilla: Der FC Bayern kämpft gegen den Spanien-Fluch

Christian Ziege: Der 45-Jährige, der von 1990 bis 1997 für die Münchner spielte, versuchte sich anschließend als Trainer. Nachdem er zunächst bei Borussia Mönchengladbach als Jugendtrainer arbeitete, versuchte er sich als Chefcoach in Bielefeld. Das klappte eher mäßig, von 2011 bis 2014 trainierte er verschiedene DFB-Jugendmannschaften. Nach einer Station in Unterhaching war er von 2015 bis 2017 als Trainer von Atlético Baleares in Spanien aktiv. Im März wurde er entlassen.

Daniel Pranjic: Bei den Bayern spielte Pranjic von 2009 bis 2012, wechselte danach zu Sporting Lissabon. Im Anschluss war er an Celta Vigo ausgeliehen und ging ablösefrei zu Panathinaikos Athen. Kurzzeitig war er danach ohne Verein. Mit 35 Jahren schnürt er nun die Fußballschuhe für den FC Koper in Slowenien.

Ivica Olic: Der Kroate spielte von 2009 bis 2012 für den FCB, wechselte danach zum VfL Wolfsburg und dann weiter zum Hamburger SV. Es folgte der Wechsel zum TSV 1860 München. Mit den Löwen stieg Olic zuletzt aus der 2. Liga ab. Er kündigte an: „Ich habe mich für den Lehrgang zur Trainer-A-Lizenz in Zagreb angemeldet – der geht im Sommer los und dauert ein Jahr.“

Lúcio: Der strenggläubige brasilianische Weltklasse-Verteidiger spielt noch mit 39 Jahren aktiv Fußball. Seine letzte Station war der FC Goa in Indien (2015 bis 2017) - im Januar gibt er in Brasilien bei SE Gama sein Comeback. Nach seiner erfolgreichen Bayern-Zeit (2004-2009) war der Abwehrchef unter anderem für Inter Mailand, Juventus, Sao Paulo und Palmeiras am Ball.

Christian Lell: Beim FCB wurde er 2010 aussortiert, sorgte danach mit Skandalen für Aufsehen. Wegen Beleidigung wurde er 2017 zu einer Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro verurteilt, danach gab es sogar eine Razzia in seiner Villa. Medienberichten zufolge arbeitet er in der von ihm gegründeten C.L. GmbH im Bereich Immobilien, Yachtcharter und Sportberatung.

Breno: Zweieinhalb Jahre nach seiner abgesessenen Haftstrafe wegen schwerer Brandstiftung hat der 27-Jährige einen neuen Verein gefunden: Erstliga-Aufsteiger Vasco da Gama aus Rio de Janeiro. Im September 2011 hatte er seine angemietete Villa in München in Brand gesteckt.

Jens Jeremies: Nach acht Jahren in München beendete er verletzungsbedingt seine Karriere. Er stieg ins Beratergeschäft ein – und gründete eine Stiftung, die Kindern und Jugendlichen in sozialer Not hilft.

Paolo Sergio: In der größten Stadt Brasiliens, in Sao Paulo, gründete der Weltmeister von 1994 und Champions-League-Sieger von 2001 eine Kirche. Für den zweimaligen deutschen Meister spielt der Glauben eine wichtige Rolle.

Giovane Elber: Seit diesem Jahr ist die Vereinslegende Markenbotschafter des FCB, kündigte an, neben Portugiesisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch nun auch Englisch zu lernen. Er lebt heute wieder in seiner Heimatstadt Londrina.

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen.

Die Klatsche für den einstigen Rivalen war schnell verarbeitet, nur durch plötzlich auftretendes Mitleid in der zweiten Halbzeit (ThomasMüller: „Man kennt ja einige Spieler ganz gut“) wurde das Ergebnis nicht auf eine zweistellige Demütigung nach oben geschraubt. „Im Champions-League-Viertelfinale warten ganz andere Kaliber“, sagte Trainer Jupp Heynckes, „meine Mannschaft weiß, dass wir eine überdurchschnittliche Leistung brauchen, um eine gute Ausgangsposition zu erreichen.“ Und dass man in Sevillas „Estadio Ramon Sanchez Pizjuan“ nicht Laissez-faire spielen darf, zeigte den Bayern das Studium des Duells in der Primera Division mit Tabellenführer FC Barcelona. Nach Treffern von Franco Vazquez (36.) und Luis Muriel(50.) retteten Luis Suarez (88.) und der eingewechselte Lionel Messi(89.) Barca doch noch das 2:2. Sevilla, in Spanien aktuell Sechster, brachte Barcelona an den Rand einer Niederlage.

Thomas Müller: "Wir wissen, dass Sevilla eine Aufgabe und Herausforderung wird"

„Mit allem unter einer verdammt starken Leistung werden wir dort verlieren“, betonte Mats Hummels vor dem ersten Duell mit Sevilla im Champions-League-Viertelfinale. Gegen die Europa-League-Spezialisten, die drei Mal hintereinander den kontinentalen 1B-Wettbewerb gewannen, wollen die Bayern ihren Spanien-Fluch besiegen. In den letzten vier Spielzeiten scheiterte man jeweils an einer Mannschaft aus der Primera Division: 2014 an Real Madrid, 2015 am FC Barcelona, 2016 an Atlético Madrid – jeweils im Halbfinale – und vergangenen Saison wieder an Real, bereits im Viertelfinale.

„Natürlich ist Sevilla in der Champions League nicht so oft im Viertelfinale gestanden, der Name FC Bayern ist da natürlich klangvoller“, meinte Müller am Ostermontag vor dem Abflug nach Andalusien. Ob Favorit oder nicht - „unterm Strich ist es mir egal, wie wir weiterkommen“, meinte der Bayern-Kapitän, der die Seinen nach dem 6:0 gerüstet sieht: „Der Eindruck ist gut, die Zutaten sind vorhanden. Wir wissen, dass Sevilla eine Aufgabe und Herausforderung wird.“ Zu Beginn des Monats der Entscheidungen. „Jetzt beginnen die Wochen, für die man die ganzen Vorbereitungen absolviert. Im April geht’s um alles“, sagte Müller, ich hoffe, dass wir ganz lange dabei sind. Arjen Robben glaubt: „Es wird ein heißes Spiel in Sevilla, aber wir nehmen Selbstvertrauen mit.“ Im Sixpack.