Bayern-Neuzugang Leon Goretzka: "Schalke ist national eine große Nummer, aber..."

Goretzka nennt die Unterschiede zwischen dem FC Bayern und Schalke 04

Der Mann, der ablösefrei an die Isar wechselte, macht keinen Hehl daraus, dass all das "schon ein Unterschied gegenüber Schalke" sei. Am 22. September wird der deutsche Rekordmeister übrigens in der Veltins-Arena zu Gast sein. Für Goretzka könnte die Partie an seiner alten Wirkungsstätte zu einer unangenehmen Angelegenheit werden, sofern ihm die S04-Fans diese Worte übel nehmen. Unabhängig davon birgt ein Wechsel von Schalke zu Bayern immer eine gewisse Brisanz. Darüber wird sich auch der FCB-Neuzugang im Klaren sein und über den Dingen stehen ...