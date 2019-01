Es vergeht kein Tag, an dem nicht über DEN Transfer-Flirt des FC Bayern gesprochen wird: Callum-Hudson Odoi. Der englische Youngster, derzeit beim FC Chelsea unter Vertrag, hat es den Münchnern angetan. Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigte das große Interesse des deutschen Rekordmeisters am Offensiv-Star. "Wir wollen ihn unbedingt verpflichten", sagt "Brazzo". Grundsätzlich hat es auch bereits eine Einigung zwischen dem FCB und den "Blues" gegeben, was die Ablöse (rund 38 Millionen Euro) betrifft.