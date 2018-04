Warum der Poker um Talent Lars Lukas Mai für den FC Bayern Signalwirkung hat

Hasan Salihamidzic schickte ein wenig "Mia san mia" in die Republik. "Er verlässt den FC Bayern nicht", sagte Münchens Sportdirektor nach dem Debüt des erst 18-jährigen Lars Lukas Mai am vergangenen Wochenende beim 3:0 bei Hannover 96: "Wir sind in guten Gesprächen." Sollte heißen: Andere Vereine können ihre Bemühungen um den Innenverteidiger getrost einstellen - auch wenn der Vertrag des Abwehrspielers am Saisonende ausläuft, auch wenn Mai bereits in Hamburg gewesen sein und sich die Bedingungen beim HSV vor Ort angesehen haben soll. Der Teenager bleibt Bayer. So sieht es jedenfalls Salihamidzic.