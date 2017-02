Bayern, Leipzig und Dortmund im Einsatz: Die Bundesliga im Liveticker!

15.30 Uhr: Bayern München - Hamburger SV

Der Hamburger SV reist mit Personalsorgen zum Auswärtsspiel am Samstag nach München. Trotz Fragezeichen im Kader der Hamburger gab sich Trainer Markus Gisdol im Vorfeld kämpferisch: "Wir werden die bestmögliche Mannschaft auf den Platz stellen. Wenn die Frage lautet, ob wir Spieler schonen oder Vollgas geben, dann kann es nur heißen: Vollgas!" Bei den Bayern steht Trainer Carlo Ancelotti vor seinem 1000. Pflichtspiel als Coach. Gibt es den 591. Sieg? Alles andere wäre eine Überraschung - der letzte Sieg des HSV in München datiert vom 28. April 2007.

15.30 Uhr: Darmstadt 98 - FC Augsburg

Am Böllenfalltor steht das Bruderduell zwischen Hamit (Darmstadt) und Halil (Augsburg) Altintop besonders im Fokus. Schlusslicht Darmstadt hat allerdings andere Sorgen, als sich auf ein ruhiges Wiedersehen einzustellen. Die Mannschaft von Torsten Frings braucht dringend Punkte - gegen Augsburg gelang das jedoch in den letzten Spielen nicht. Verliert Augsburg, wäre es die dritte Pleite in Folge.