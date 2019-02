FC Bayern: Manuel Neuer schlägt nach Zittersieg in Augsburg Alarm - "Der Wahnsinn"

Überzeugend sieht anders aus! Der FC Bayern tat sich im Spiel gegen den FC Augsburg am Freitagabend extrem schwer. Am Ende stand zwar ein 3:2 (2:2), doch gerade in der Abwehr zeigte der deutsche Rekordmeister einige Anfälligkeiten. Für Kapitän Manuel Neuer ein Grund zur Sorge vor der wichtigen Partie beim FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League am Dienstag (21 Uhr/Sky).

Neuer übt deutliche Kritik

Der Bayern-Keeper übte nach dem "Arbeitssieg" (Trainer Niko Kovac) deutliche Kritik an der Defensivleistung des FCB. „Mit dem Spielaufbau war alles super, aber die Gegentore waren Wahnsinn. Da kann man als Torwart nicht viel machen", sagte Neuer. Für den ersten Gegentreffer sorgte Leon Goretzka mit dem schnellsten Eigentor der Bundesliga-Geschichte nach 13 Sekunden. Beim zwischenzeitlichen 1:2 klärte Innenverteidiger Niklas Süle den Ball zu inkonsequent, Augsburg-Angreifer Dong-won Ji jagte den Ball aus rund 16 Meter unhaltbar unter die Latte.

Bayern sechs Partien in Folge nicht zu Null

Die Marschrichtung für die Bayern beim Gastspiel in Augsburg war naturgemäß eine ganz andere, erklärte Neuer nach seinem Comeback: "Wir hatten uns vorgenommen, gut zu verteidigen, das haben wir nicht geschafft. Eigentlich wollten wir mal wieder zu Null spielen." Dies gelang in der Endphase des vergangenen Jahres sogar vier Mal in Folge in der Bundesliga: 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg, 4:0 bei Hannover 96, 1:0 gegen RB Leipzig und kurz vor Weihnachten 3:0 bei Eintracht Frankfurt. Seitdem gab es in sechs Partien in Folge aber immer mindestens ein Gegentor.

