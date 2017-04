Bayern München - Borussia Dortmund: Das Bundesliga-Topspiel im Liveticker

Pierre-Emerick Aubameyang will gegen den FC Bayern seine Abschlusstärke unter Beweis stellen.

STATISTIK: In den vergangenen vier Pflichtspielen fielen nur drei Tore. Im Hinspiel feierte die Borussia einen 1:0-Erfolg. Von den vorangegangenen sieben Duellen in München gewann der BVB nur beim 3:0 in der Saison 2013/14.