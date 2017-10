Bayern München gegen RB Leipzig: Das sagen Spieler und Trainer

Jupp Heynckes (Trainer FC Bayern): „Man muss berücksichtigen, dass beide Mannschaften am Mittwoch schon 120 Minuten gegangen sind. Wenn der Gegner dann so schnell eine Rote Karte bekommt, ist das natürlich ein großer Vorteil. Wir haben das Spiel aber auch sehr clever nach Hause gebracht.“ (@ Imago)

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Wir waren leider schon nach 13 Minuten mit unserem Matchplan am Ende. Wir konnten nichts mehr davon umsetzen, weil es auch vom Kopf her verdammt schwer ist, schon wieder einen Mann weniger auf dem Platz zu haben. Schade für die Zuschauer am Fernseher, die haben sich bestimmt mehr von dem Spiel erwartet. Wir uns selber auch.“ (@ dpa)

