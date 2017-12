Die 96-Aufstellung gegen Bayern: Überraschung inm Sturm!

Hannover 96 trifft am 14. Spieltag der Bundesliga-Spielzeit 2017/18 auf den FC Bayern München. Am vergangenen Wochenende zeigten beide Teams nicht ihre beste Saisonleistung. Die Roten kamen gegen Mit-Aufsteiger VfB Stuttgart erst mit einer kämpferischen Leistungsteigerung in der zweiten Halbzeit zu einem 1:1-Unentschieden, die ungewohnt offensivschwachen Bayern kassierten im Traditionsduell bei Borussia Mönchengladbach gar die zweite Saisonniederlage.