Bayern-Legende Sepp Maier wird 75: So ehren Kahn und Breitner die "Katze von Anzing"

Wenn man Sepp Maier begegnet, fällt einem gleich auf: Er schnupft nicht mehr. Früher war es so: Maier sitzt am Tisch, irgendwann fingert er ein Döschen mit Schnupftabak aus der Hosentasche, wiegt es in den Händen und zack, ganz plötzlich und schnell, zieht er eine Prise Schmoizler, wie der Bayer zu Schnupftabak sagt, die Nase hoch. Rechts, links, fertig. Letztes Jahr hat er aufgehört, „endlich“, sagt er, „man hat auch nicht mehr den Schmutz in den Nasenlöchern“. Maier lacht. Er strahlt. Er ist glücklich. Er genießt sein Leben – mit nun genau 75 Jahren.

Den Geburtstag verbringt er mit seiner Frau Monika, seit 30 Jahren an seiner Seite, in Südtirol. Das Wanderparadies ist ihr zweites Zuhause. Ein „ruhiger Tag“ soll es werden, große Partys mochte er nie. Keine Feier mit Maier, geboren als Josef Dieter, in aller Munde und Köpfe als: der Sepp oder: „die Katze von Antzing“, geboren in Niederbayern, aufgewachsen in München-Haar, nie weggegangen aus Bayern, einer der besten Torhüter der Welt. Einer, der mit seinem Herzensverein und der Nationalelf beinahe alles gewonnen hat: viermal wurde er Deutscher Meister, holte dreimal den Europapokal der Landesmeister, 1972 die Europameisterschaft und 1974 die Weltmeisterschaft. Und ein Gaudibursch', der im Stadion auch nach Enten oder Luftballons hechtete, in TV-Shows als Karl Valentin auftrat.