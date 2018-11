Bayern-Post von Lisa Müller: TV-Zoff bei Sky! Thomas Doll gerät mit Journalisten aneinander

Anzeige

Via Instagram machte Lisa Müller, die Ehefrau von Bayern-Star Thomas Müller, am Samstag ihrem Ärger über die späte Einwechslung ihres Mannes gegen den SC Freiburg Luft. Der Angreifer wurde beim schwachen 1:1 im Heimspiel erst in der 71. Minute von Trainer Niko Kovac eingewechselt. Müller kam für James Rodríguez in die Partie. Sie postete aus dem Stadion ein Bild von Müller mit Kovac – und schimpfte in der Bildbeschreibung: „Mehr als 70 Minuten, bis der mal ’nen Geistesblitz hat.“ Wenig später nach dem 1:0 durch die Bayern meldete sich Lisa Müller nochmals provokant über Instagram zu Wort. Nach dem Treffer von Serge Gnabry schrieb sie: „Und 8 Minuten später…“ So lange stand ihr Mann wieder auf dem Platz. Angesprochen auf die Kritik von Lisa Müller wollte sich Kovac nicht äußern. „Nichts“ sei ihm durch den Kopf gegangen, als er von der Kritik hörte, sagte Kovac. Thomas Müller nahm seine Frau derweil in Schutz. Der Post sei aus der Emotion heraus entstanden. „Was soll ich machen? Sie liebt mich halt“, sagte Müller. Und schon knapp 50 Minuten nach der Veröffentlichung löschte Lisa Müller die Instagram-Story auch wieder und entschuldigte sich nach Spielschluss persönlich bei Kovac. Doch das Thema beschäftigt auch am Sonntag noch Fußball-Deutschland: In der TV-Sendung „Wontorra – der O2 Fußball-Talk7 auf Sky sprach Moderator Jörg Wontorra das Geschehene an. Daraus ergab sich schnell ein Streitgespräch zwischen Fußballtrainer Thomas Doll und Spiegel-Journalist Rafael Buschmann, die beide zu Gast waren.

Den Anfang macht Doll, der zuletzt Ferencváros Budapest in Ungarn trainierte: „Thomas Müller hat zuletzt keinen guten Fußball gespielt. Dass ein Trainer dann mal auf den einen oder anderen setzt, ist doch ganz normal. Niko sieht die Trainingseinheiten, wir nicht. Dass sich jetzt alles auf Niko verlagert, das ist mir zu leicht. In erster Linie müssen die Spieler ihre Leistung abrufen. Egal ob es Robben, Ribéry oder Müller ist. Dem Trainer sind ja so die Hände gebunden, wenn da auch noch eine Frau dazukommt. Lisa Müller, die hält sich ja sehr, sehr zurück. Da gibt es ja auch andere Frauen.“ Frage von Moderator Wontorra an Doll: „Was hättest du denn gemacht, wenn deine Frau so etwas bei Instagram verbreitet hätte?“ Doll: „Ich denke, er wird ihr zu Hause schon gesagt haben: Halt dich zurück.“ Buschmann unterbricht, er versucht es zumindest. Dolls Reaktion: „Entschuldigung, wenn der Chef spricht, kurz ruhig sein.“ Doll fügt hinzu: „Spaß. Ich fand die Reaktion von Thomas Müller richtig gut. Dass er gesagt hat: Sie liebt mich halt. Er hat den ganzen Druck rausgenommen. Aber hört bitte auf, alles an Niko Kovac festzumachen.“ Doll wiederholt in Richtung Buschmann: „War Spaß gerade.“ Dann durfte auch Buschmann ran: „Wenn der Chef sexistischen Kackscheiß sagt, dann habe ich die Möglichkeit, irgendwas darauf zu erwidern. Das möchte ich jetzt an der Stelle tun. Lisa Müller ist die Ehefrau von Thomas Müller, sie ist vielleicht auch eine Spielerfrau. Aber wir können ihr in dieser Sendung doch nicht die Möglichkeit absprechen, dass sie eine eigene Meinung hat. Dass sie die Möglichkeit hat, auch von sich aus irgendwas zu formulieren.“ Einwurf Doll: „Aber ist das Respekt einem Trainer gegenüber?“ Buschmann: „Thomas Müller wird ihr dann zu Hause die Meinung geigen.“

„Ne. No. No Go.“

Doll: „Ich denke, dass er ihr gesagt hat, dass sie das in Zukunft vielleicht ein bisschen zurückhaltender in den eigenen vier Wänden besprechen soll. Als Fußballtrainer hast du sowieso schon alle gegen dich, jetzt brauchst du nicht auch noch eine Spielerfrau, die sich auch noch dazu äußert.“ Buschmann: „Aber warum denn nicht? Es ist ihre Meinung. Sie kann sich zu allem äußern.“ Doll: „Ne. No. No Go. Das ist ein No-Go. Unter Jupp Heynckes würde es so was nicht geben. Das geht nicht.“ Buschmann: „Ich persönlich glaube, dass sie nicht zur Mannschaft gehört. Sie ist ein Fan, der zugucken kann. Und wenn sie das Gefühl hat, dazu etwas sagen zu müssen, dann darf sie etwas sagen. Und das hat gar nichts mit Thomas Müller zu tun.“ Doll: „Vor 20, 25 Jahren wäre das gar nicht möglich gewesen. Das wäre intern geregelt worden. Da brauchst du keine Frau, die sich dazu äußert.“ Buschmann: „Entschuldigung. Bianca Illgner oder die Frau von Thomas Häßler. Das waren Ausnahmeerscheinungen bei euch in den 90er-Jahren.“ Doll: „Die durfte dann ab und an auch (gemeint ist Bianca Illgner, sie fungierte als Managerin ihre Mannes; Anm. d. Red.).“ Buschmann: „Ach, die durfte dann ab und zu reden, weil sie Managerin war?“ Doll: „Nein. Sie war öffentlich mit drin. Aber die hat sich nie geäußert dazu, dass ihr Mann zu früh ausgewechselt oder eingewechselt worden ist.“ Buschmann: „Bianca Illgner hat sich nie dazu geäußert? Ich kann dir mal ein Dossier dazu zuschicken, wie oft sie sich zu Sachen von Bodo Illgner geäußert hat. Find ich Quatsch.“ Buschmann will weiterreden, doch Doll unterbricht. Doll: „Bisschen mehr Respekt dem Trainerjob gegenüber. Nicht mehr.“

„Wenn du deine Mannschaften so führst, dann habe ich Bedenken“

Buschmann: „Ich habe dich vorhin ausreden lassen. Du hast gesagt: Chef redet. Ich lasse ausreden. Lass mich doch bitte auch ausreden. Ich glaube, wir wollten hier in der Sendung nicht einer Frau die Meinung absprechen.“ Wieder unterbricht Doll: „Das hat doch damit nichts zu tun.“ Buschmann: „Jetzt fällt er mir zum vierten Mal ins Wort. Wenn du deine Mannschaft so führst, dann habe ich Bedenken.“ Doll: „Du musst dir keine Gedanken um meine Mannschaftsführung machen.“ Wontorra unterbricht: „Lass uns auf einer sachlichen Ebene bleiben.“ Buschmann: „Dann soll er mich auch ausreden lassen.“ Doll: „Meine Fresse.“ Dann löst Wontorra die Situation auf, indem er Lothar Matthäus, der ebenfalls in der Sendung sitzt, das Wort erteilt.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen den SC Freiburg Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen den SC Freiburg © Verwendung weltweit Manuel Neuer NOTE: 4 - In seinem 200. Bundesligaspiel für Bayern auch kaum beschäftigt. Und wenn was auf sein Tor kam, klingelte es zuletzt. Der Nationaltorhüter ist seit sechs Stunden ohne Parade in der Bundesliga – die letzten sieben Torschüsse des Gegners waren drin. Beim 1:1 machtlos. © imago/Ulmer/PT Rafinha NOTE: 5 - Weil Kimmich ins Zentrum befördert wurde diesmal Rechtsverteidiger. Hatte keine Bomben-Flanken im Programm, der deplatziert verkleidete Halloween-Partygänger. Solide, aber insgesamt zu dünn vor allem in der Offensive. © imago/Ulmer/PT Joshua Kimmich NOTE: 4 - Neue Rolle im defensiven Mittelfeld. Nun macht es Kovac Jogi Löw nach. Es dauerte, bis er die ungewohnte Rolle annahm. Viele Fehlpässe, zahlreiche Ballverluste im Mittelfeld. Immerhin mit dem Willen, gestalterisch tätig zu werden. © imago/Ulmer/PT Niklas Süle NOTE: 3 - Hat sich festgebissen in der Innenverteidigung. Bügelte durch resolutes Auftreten und gutes Stellungsspiel immer wieder Fehler der Kollegen aus. Wenigstens er steht hinten im Zentrum einigermaßen zuverlässig. Sah beim 1:1 wie alle schlecht aus. © imago/Ulmer/PT Jerome Boateng NOTE: 4 - Fehlte unter der Woche im Pokal. Bemüht um Sicherheit und Struktur, aber die unbedingte Zuverlässigkeit in Person strahlt er nicht aus in der Innenverteidigung. Hatte wenigstens einige nette Diagonalbälle (meist auf Robben) im Fundus. Auch zu passiv beim Ausgleich. © Getty David Alaba NOTE: 5 - Muss sich mehr und mehr damit abfinden, dass sein Kumpel Ribéry vor ihm fehlt. Ein Schuss landete beinahe im Mittelrang. Sein 200. Bundesliga-Spiel für Bayern gehörte nicht zu seinen besseren: Querschläger und Stellungsfehler, keine guten Flanken. © imago/Lackovic Arjen Robben NOTE: 5 - Zuletzt vor zehn Tagen in Athen im Einsatz, genesen von seiner Muskelblockade. In Halbzeit eins ohne Turbo und Durchsetzungsvermögen, ebenso nach der Pause. Wurde nach 63 Minuten ausgewechselt (voran ging ein Gespräch mit Trainer Kovac), wieder verletzt? © imago/Ulmer/PT Serge Gnabry NOTE: 3 - Bekam wieder den Vorzug vor Ribéry. Machte Dampf über die linke Seite, doch seine Aktionen sind oft zu ungestüm und unkoordiniert. Machte das goldene Tor als er endlich mal ein Dribbling und eine Aktion durchzog. Erstes Pflichtspiel-Tor im 13. Einsatz für den 23-Jährigen, der kurz danach ausgewechselt wurde (83.). © Getty James Rodríguez NOTE: 4 - Musste wegen Krankheit zehn Tage pausieren. Wenn er dabei ist, haben die Flanken und Ecken wieder Effet und Schnitt. Doch die Aktionen der Bayern im Mittelfeld konnte er – anders als zuletzt der nun verletzt fehlende Thiago – nicht prägen. Raus nach 71 Minuten. © imago/Ulmer/PT Renato Sanches NOTE: 5 - Kovac macht den Portugiesen stark, brachte ihn wieder als Achter. Immer noch zu brav und nicht frech genug in seinen Aktionen. Verhinderte vor dem 1:1 die Flanke nicht. Zieht selten durch. Spielte viel quer und zurück. Hat ihm der verschossene Elfmeter im Pokal wieder Selbstvertrauen geraubt? © imago/ULMER Pressebildagentur Robert Lewandowski NOTE: 4 - Probierte viel, rochierte viel. Beste Chance frei vor Schwolow (26.) - gehalten. Wirkte unzufrieden und glücklos, weil er als Mittelstürmer auch kaum in Szene gesetzt wurde. Zu seinen bisher 13 Toren gegen den SCF kam kein weiteres hinzu. © imago/Ulmer/PT Franck Ribéry NOTE: 4 - Hat bei Kovac einen schweren Stand. Kam wieder nur als Joker (63.). Versuchte, die linke Seite aufzureißen, rannte aber oft „blind“ in den Strafraum und die Gegner hinein. Wirkt auch nicht spritzig genug. Immerhin: Sein Anspiel auf Gnabry führte zum 1:0. © 2018 Getty Images Thomas Müller NOTE: 3 - Kovac-Joker Nummer zwei. Kam in der 71. Minute. Wichtige Grätsche im eigenen Strafraum als Freiburg die Chance auf den Ausgleich hatte. Nach vorne? Nichts. © 2018 Getty Images Leon Goretzka OHNE NOTE - Ersetzte in der 83. Minute Torschütze Gnabry. Ohne besondere Aktion. © 2018 Getty Images