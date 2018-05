Nach Bayern-Aus gegen Real Madrid: Mats Hummels schickt Kampfansage an Europas Top-Klubs

Anzeige

Weltmeister Mats Hummels blickt nach dem enttäuschenden Champions-League-Aus des FC Bayern schon wieder entschlossen nach vorn und glaubt, dass die Münchner in der nächsten Saison der Königsklasse umso stärker zurückschlagen werden. "Wenn man bedenkt, was wir ohne Neuer, Vidal, Boateng, Robben und Coman abgeliefert haben", sagte der Innenverteidiger im ZDF und zählte die Verletzten des Deutschen Meisters auf: "Dann glaube ich, dass wir in der nächsten Saison wieder für alle Mannschaften gefährlich sein werden."

Hummels: Das muss besser werden!

In dieser Spielzeit reichte den Bayern das 2:2 im Rückspiel am Dienstagabend in Madrid nicht für den Einzug ins Finale. Die 1:2-Heimniederlage gegen die Spanier eine Woche zuvor erwies sich als zu große Hypothek. Für Hummels der entscheidende Punkt, an dem man mit Blick auf das nächste Jahr ansetzen muss. "Sollten wir diese Konstellation in der nächsten Saison wieder und zunächst ein Heimspiel haben, müssen wir zusehen, dass wir mit einer besseren Situation nach Madrid reisen."

Internationale Pressestimmen: Real Madrid gegen FC Bayern Der FC Bayern ist im Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid ausgeschieden. Klickt euch durch: Das schreibt die Internationale Presse zum Bayern-Aus! © imago/Jan Huebner Real Madrids Hauszeitung "Marca" wählt den pathetischen Weg und titelt: "Madrid stirbt nie". © Screenshot Die "AS" macht im starken Keylor Navas den Matchwinner aus und schreibt: "Ein Finale für einen Helden: Keylor". © Screenshot Deutlich weniger enthusiastisch zeigt sich "Mundo Deportivo": "Madrid leidet sich ins Finale von Kiew". © Screenshot In Deutschland wird indes um die gescheiterten Bayern getrauert. © Screenshot Genau wie die "Bild" macht auch die Münchner "Abendzeitung" einen Verantwortlichen für die Pleite im unglücklichen Sven Ulreich aus. © Screenshot Dagegen betont der "Spiegel" den insgesamt starken Auftritt des deutschen Rekordmeisters. © Screenshot Der Fokus in Frankreich liegt auf dem Matchwinner: "Benzema schickt Real Madrid ins Finale!" © Screenshot Auch die "L'Equipe" ist nicht restlos überzeugt vom frischgebackenen Finalisten und titelt: "Real Madrid leidet gegen Bayern München, kommt aber zum dritten Mal in Serie ins Finale". © Screenshot Die "Daily Mail" legt sich fest: "Ulreichs Bock kostet Bayern das Finale". © Screenshot Der "Mirror" stimmt zu und sieht im Bayern-Keeper ebenfalls den Verantwortlichen. "Another Champions League final" für Real, schreibt der "Telegraph", lobt aber "wiedererstarkte" Bayern. © Screenshot "Benzema schleppt Zidanes Team durch", titelt die italienische "Corriere dello Sport". © Screenshot Der niederländische "Telegraaf" wagt den Blick voraus und hat schon Madrids möglichen Sensationsrekord auf dem Schirm: "Real jagt den CL-Hattrick". © Screenshot "Leiden" ist ein großes Thema in der internationalen Presse - auch in Portugal heißt es: "Real musste leiden für das 16. Finale in ihrer Geschichte". © Screenshot "Finaltraum geplatzt", heißt es derweil bei der österreichischen "Kronenzeitung". © Screenshot

Neben der großen Enttäuschung über den geplatzten Triple-Traum gab es bei den Bayern aber vor allem Stolz auf die eigene Leistung in Madrid. "Das war ein Spiel auf Weltklasseniveau, überwiegend von uns diktiert", sagte Jupp Heynckes, der wohl das letzte Champions-League-Spiel seiner Trainerkarriere erlebte: "Ich habe es vorhin in der Kabine gesagt: Ich habe den FC Bayern in der Verfassung, in der Form schon viele Jahre nicht mehr gesehen."

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Real Madrid Sven Ulreich : In Madrid brach sich Neuer vor einem Jahr erstmals den Mittelfuß. Sein Stellvertreter war beim 1:1 durch Benzema machtlos. Rettete gegen Ronaldo zur Ecke (39.). Dann aber mit dem ganz dicken Bock, verschuldete das 1:2 durch Benzema. Bitter. NOTE 5 © 2018 Getty Images Joshua Kimmich : Traf im Hinspiel – und im Bernabéu nach drei Minuten wieder. Der Rechtsverteidiger als neuer Torjäger der Bayern. Eiskalter Abschluss zum 1:0 (3.), auch defensiv aufmerksam. NOTE 2 © imago/DeFodi Niklas Süle : Nach Boatengs Ausfall mit dem „Spiel seines Lebens“, bekam es oft mit Ronaldo zu tun. Doch wo war er beim 1:1? Mischte auch immer wieder vorne mit, hatte eine gute Schusschance, aber keinen linken Fuß. Am 2:2 beteiligt. Defensiv sehr ordentlich. NOTE 2 © imago/Focus Images Mats Hummels : Der Abwehr-Chef mit der absoluten Kopfballhoheit. In den Zweikämpfen immer wieder gegen Real-Bulle Benzema gefordert. Rettete in höchster Not am Fünfer (28.). Legte ein Lothar-Matthäus-Gedächtnis-Solo hin. NOTE 3 © imago/Jan Huebner David Alaba : Wurde so lange geschont bis er für dieses Spiel fit ist. Der Linksverteidiger sofort mit Offensiv-Drang, aber dann zu spät bei der Flanke auf den langen Pfosten vor dem 1:1. Sein Ding. Einen Gewaltschuss pariert Navas zur Ecke. NOTE 3 © imago/Jan Huebner Corentin Tolisso : Der Franzose, kurzfristig für Martínez im Team, schuftete im zentralen Mittelfeld gegen Reals Esprit-Abteilung Kroos/Modric. Spielte gute Pässe in die Gasse, versuchte auch den ruhigen, sicheren Pass zu spielen. Guter Schlenzer (45.) am Tor vorbei. NOTE 4 © imago/Jan Huebner James Rodríguez : Aus Respekt vor dem Verein und den Fans werde der Kolumbianer nach einem Tor gegen seinen Ex-Club nicht jubeln. Machte er nach seinem Nachschuss zum 2:2 (63.) auch nicht. Immer gefährlich: Seine Chip-Flanken in den Strafraum. Aber auch viele Fehlpässe im Programm. NOTE 2 © imago/Jan Huebner Thiago : Einst beim FC Barcelona, daher beim Real-Publikum verpönt. Mit Kämpfer-Gen wie er es selten gezeigt hat, entschlossen, draufgängerisch. Lief Gegner nach hinten ab. Rannte Kilometer um Kilometer. NOTE 3 © imago/DeFodi Franck Ribéry : Kickte einst mit Real-Trainer Zidane in Frankreichs Nationalelf zusammen. Machte über Linksaußen sofort Alarm, sein Pass initiierte das 1:0. Großes Kämpferherz, großes Laufpensum. Ließ im Laufe der Partie konditionell nach. NOTE 3 © imago/Focus Images Thomas Müller : Noch ohne Tor gegen die Königlichen und davon selbst überrascht. Nach Robbens Ausfall auf dem rechten Flügel und mit der Hereingabe, die über Umwegen zum 1:0 führte. Grätsche und rannte auch im eigenen Strafraum. Ständiger Antreiber und Motivator. NOTE 2 © imago/DeFodi Robert Lewandowski : Für den Torjäger das Spiel der Spiele, der Maßstab seiner Fähigkeiten. Wirklich Weltklasse? Gute Mitarbeit vor dem 1:0, ließ aber wieder eine gute Gelegenheit aus (33.). Versuchte immer wieder ein Foul im Strafraum für einen Elfer zu ziehen. Glücklos. NOTE 4 © imago/Ulmer Sandro Wagner: Kam in der 75. Minute für Corentin Tolisso. OHNE WERTUNG © imago/Jan Huebner Javi Martinez: In der 83. Minute für James Rodriguez eingewechselt. OHNE WERTUNG © imago/Eibner

