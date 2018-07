Bericht: Bayern-Star James Rodriguez droht Millionen-Strafe!

Einem Superstar des FC Bayern München droht Ärger. Wie die spanische Zeitung El Mundo berichtet, soll James Rodriguez Einnahmen aus Bildrechten in Höhe von 6,35 Millionen Euro unterschlagen haben. Dazu kommen ein Bußgeld und Zinsen. Nun droht ihm angeblich eine Zahlung in Höhe von 11,65 Millionen Euro wegen Steuerhinterziehung.

Laut der Zeitung hat sich der 27-Jährige nach seinem Wechsel vom AS Monaco zu Real Madrid im Jahr 2014 nicht bei den spanischen Behören gemeldet. Und das sei ein Versäumnis, so sagt es der spanische Staat, weil in jenem Jahr das Zentrum der wirtschaftlichen Aktivitäten des Fußballers in Spanien gewesen sei.

Mit diesem Vergehen würde der Kolumbianer nicht alleine dastehen!