Bayern-Star Jerome Boateng vor WM-Aus? Neun Abwehr-Alternativen für Joachim Löw

Jerome Boateng fehlt Joachim Löw in der Vorbereitung der WM in Russland. Welche Alternativen hat der Bundestrainer? Der SPORT BUZZER fasst die möglichen Stellvertreter des Weltmeisters zusammen.

Niklas Süle (22/FC Bayern/9 Länderspiele): Nach Ansicht von Jupp Heynckes wird Süle "in ein paar Jahren der begeheteste Innenverteidiger Europas". Mehr Lob geht nicht - und der frühere Hoffenheimer hat sich die warmen Worte seines Trainers mehr als verdient. Hinter Boateng und Hummels zwar nur die Nummer drei der Bayern-Innenverteidiger, aber trotzdem schon mit 37 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison. Sein Vorteil: Er weiß bis ins Detail, wie sein Vereinskollege Hummels auf dem Platz tickt. Abstimmungsprobleme wären folglich auch im DFB-Trikot nicht zu erwarten.

Antonio Rüdiger (25/FC Chelsea/23 Länderspiele): Groß, stark, kompromisslos. Rüdiger vereint viele Eigenschaften, die man sich von einem Innenverteidiger wünscht. Trotzdem ist er beim FC Chelsea nicht komplett unumstritten - das trifft nach einer enttäuschenden Saison aber fast auf jeden Spieler der Londoner zu. Neigt zuweilen zu leichtsinnigen Aktionen, verfügt durch seine Zeit in Rom und jetzt in England aber über reichlich internationale Erfahrung. Und Löw gilt als Fan des früheren Stuttgarters.

