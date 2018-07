Bayern-Star Serge Gnabry stiehlt Niko Kovac mit 500-Euro-Polo die Show

Am Montagvormittag war es soweit: Niko Kovac trat seinen Dienst als neuer Trainer des FC Bayern München an und erklärte seine Pläne auf einer Pressekonferenz an der Säbener Straße. Doch Zugang Serge Gnabry stahl ihm im Presseraum die ganz große Show!

Der schnelle Offensivstar, der in der vergangenen Saison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war, präsentierte sich auf dem Podium mit einem Rot und Weiß gestreiften Polo-Shirt von Gucci. Ein Schlangen-Muster zierte seinen Kragen. Kostenpunkt: Satte 495 Euro!

Schon NBA-Star LeBron James trug im Jahr 2016 genau dieses Shirt auf einer Pressekonferenz und wurde dafür im Internet veralbert.