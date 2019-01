Von Resignation keine Spur! Sechs Punkte Rückstand des FC Bayern auf den aktuellen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund sind für Thomas Müller keine Bürde, sondern eine Aufgabe, die er voll annehmen will. „Unser Ziel ist es, Woche für Woche die Punkte vom Dortmunder Polster, das sie im Moment auf uns haben, abzuknabbern", sagt der deutsche Nationalspieler im Interview mit der Sport Bild.

Müller träumt von spannendem Endspurt

Zum ersten Mal nach sechs Meisterschaften in Folge befindet sich der FCB in der Rolle des Jägers. Daher hat der deutsche Rekordchampion in dieser Saison natürlich ausnahmsweise ein großes Eigeninteresse, dass sich der Titelkampf bis zum Ende sehr spannend gestaltet.

Mit einem starken Hinrunden-Abschluss nach einer zwischenzeitlichen Krise haben es die Münchener immerhin auf Platz zwei geschafft, der Rückstand auf die Schwarz-Gelben konnte immerhin von neun Punkten noch etwas reduziert werden. Und das, obwohl die Bayern im November das direkte Aufeinandertreffen gegen den BVB verloren hatten.