Bayern-Trainer Heynckes über Lewandowski: "Real Madrid hat keine Chance"

Das klingt stark nach einer Absage an die Königlichen. Doch wer weiß schon, ob damit in diesem Fall bereits das letzte Wort gesprochen ist.

Nun geht es für den FC Bayern aber zunächst um den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse. Der FC Barcelona, Atlético Madrid und gleich zweimal Real Madrid waren in den vergangenen vier Jahren die Endstation für die Münchner in Europas Bestenliga. Den letzten Sieg in Spanien bejubelte der FC Bayern im Jahr 2013 unter Trainer Jupp Heynckes - wenige Wochen nach dem Sieg in Barcelona feierte Deutschlands Spitzenclub den Triumph in der Champions League.