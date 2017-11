Becker äußert sich zu Pleite-Vorwürfen: „Das ist eine Menschenjagd gegen mich“

Anzeige

Tennislegende Boris Becker sagt, was er denkt!

Boris Becker hat im Interview mit der Neuen Züricher Zeitung erstmals ausführlich über die Pleite-Vorwürfe gegen ihn gesprochen: "Es ist richtig, dass ich seit dem 21. Juni dieses Jahres in einem Insolvenzverfahren stecke, aber es ist falsch, dass ich pleite bin. Ihnen alles bis ins Detail zu erklären, würde im Minimum zwei Stunden dauern."

Und weiter: "Gegen mich privat läuft ein Insolvenzverfahren. Meine Firma Becker Private Office in London und auch meine Firma BB SARL in der Schweiz sind davon nicht direkt betroffen."

Angeblich hat Beckers ehemaliger Geschäftspartner Hans Dieter Cleven beim Zuger Kantonsgericht eine Klage eingereicht, in der er über 40 Millionen Franken von Becker fordert. "Das ist falsch", sagt Becker: "Ich schulde Herrn Cleven kein Geld. Man darf die beiden Fälle, zum einen den in London und zum anderen den in der Schweiz, nicht vermischen. Eine englische Privatbank hat Forderungen in der Höhe von ungefähr 3,5 Millionen Euro plus Zinsen gegen mich."

Aber was ist dann die Wahrheit? Schuldet er der Bank noch Geld? "Die Forderungen an und für sich bestreite ich nicht. Wir sind uns aber über die Höhe der Zinsen nicht einig. Die Bank fordert nun 25 Prozent auf die Gesamtsumme. Ich sage, es sind zwischen 3 und 5 Prozent. Leider weigert sich die Bank seit über einem Jahr, mich und meine Anwälte zu treffen, um die Differenz zu bereinigen. Sie weigert sich auch, mir die Dokumente zur Überprüfung der Forderung zur Verfügung zu stellen. Und trotz mehrmaliger Aufforderung von unserer Seite haben wir bis heute keine schriftliche Zusammenstellung darüber erhalten, wie die Bank auf die geforderten Summen kommt. Stattdessen ist sie an ein englisches Gericht gelangt, welches daraufhin am 21. Juni das private Insolvenzverfahren anordnete. Ich bin aber dennoch nicht pleite. Ich würde die Angelegenheit lieber heute als morgen bereinigen."

Zum Ende zählt Becker noch verschiedene deutsche Medien an: "Leider haben zwischen Juni und September vor allem bestimmte deutsche Medien eine Menschenjagd gegen mich eröffnet, mit falschen Fakten und Behauptungen. Mir wurden Dinge unterstellt, die wirklich absurd sind. Ich habe bewusst geschwiegen. Es geht in diesem Interview nicht um Meinungen, sondern nur um Fakten. Und um die zu sammeln, brauchte es Zeit. Ich bin heute hier und kann alles, was ich sage, belegen."

