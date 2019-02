Behandlung in Brasilien: PSG-Star Neymar reist für zehn Tage in die Heimat 

Fußball-Star Neymar wird die Behandlung nach seiner Fußverletzung in seiner Heimat fortsetzen. Zehn Tage soll sich der Angreifer von Paris Saint-Germain nach Angaben seines Klubs in Brasilien einer speziellen Therapie unterziehen. Begleitet werde der 26-Jährige von Mitgliedern der medizinischen Abteilung des Vereins. Danach soll Neymar in Frankreichs Hauptstadt zurückkehren.