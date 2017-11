Bei Chemie kümmert sich Spieler Wajer um Megaprojekt „Sanierung AKS“

Leipzig. Diese Woche wurden in Leipzig-Leutzsch Weichen gestellt: In der Vorstandssitzung sind Gelder für dringend erforderliche Sanierungsarbeiten freigegeben worden. „Das war eine richtungsweisende Sitzung“, sagt BSG-Vorsitzender Frank Kühne. Somit kann bei Chemie mit den Arbeiten an verschiedenen Brennpunkten im maroden Alfred-Kunze-Sportpark (AKS) begonnen werden.