Bei den Indians schlägt's 13! Scorpions siegen souverän dank Fischer-Hattrick

Nach Toren von Lois Spitzner (10.) und Marcus Marsall (12.) lagen die Indians jedoch zunächst mit 0:2 im Rückstand. Da bedurfte es eines Wachmachers. Diese Rolle übernahm Viktor Knaub, der sich nach rund einer Viertelstunde ein Gefecht mit Denis Fominych lieferte.

Dritte Zehn-Minuten-Strafe: Knaub fehlt gegen Tilburg

Das zeigte Wirkung – und war von Knaub sogar im doppelten Sinne clever. Denn der ECH-Stürmer holte sich damit seine dritte Zehn-Minuten-Strafe der Saison ab, was ein Spiel Sperre bedeutet. Seine Pause tritt er damit in der eher unwichtigen Partie am Sonntag bei Tabellenführer Tilburg Trappers an, für die Play-offs hat er dann aber wieder eine weiße Weste.