Bei Entlassung von Nouri: Bruno Labbadia neuer Trainer bei Werder Bremen?

René Weiler: Sein bisheriger Verein RSC Anderlecht trennte sich am selben Tag der Jonker-Entlassung in Wolfsburg vom Schweizer. Der 44-Jährige galt zwischenzeitlich als heißester Kandidat. Kürzlich verlor er mit dem RSC 0:3 in München. Der Champions-League-Teilnehmer steckt allerdings in einer Krise, in Belgien ist Anderlecht nur Neunter.

Bruno Labbadia: Der Ex-Stürmer gehört zu den verlässlichen Größen in der Bundesliga, trainerte zunächst von 2008 bis 2009 in Leverkusen. Zuletzt war er eher für seine Verbindung zum HSV bekannt, den er von 2009 bis 2010 und von 2015 bis 2016 zweimal trainierte. Labbadia ist mit bislang 200 Spielen ein echter Liga-Veteran, coachte im deutschen Oberhaus auch den VfB Stuttgart.

Henrik Larsson: Ein möglicher Überraschungskandidat mit Flair. Der einstige schwedische Weltklassestürmer, der in seiner aktiven Karriere für Celtic Glagow (1997–2004), den FC Barcelona (2004–2006) und Manchester United (2007) auflief, coachte bislang nur in Schweden, dort in den letzten zwei Jahren seinen Heimatklub Helsingborgs IF.

Thomas Schaaf: Der erfahrene Trainer ist eine Werder-Institution. In der Bremer Jugend groß geworden, spielte er bis zu seinem Karriereende 1994 für den SVW. Anschließend wurde er in der Hansestadt Co-Trainer von Otto Rehhagel, 1999 schließlich selbst Trainer. Das blieb er bis 2013, stand insgesamt 644-mal an der Linie. Es folgten erfolglose Gastspiele bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96.

