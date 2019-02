Bei Lok Leipzig entscheidet die Tagesform

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Kantersieg des 1. FC Lok Leipzig! Perfekter Start in das Punktspieljahr 2019 für den 1. FC Lok Leipzig: Mit 5:0 fegten die Probstheidaer den FSV Union Fürstenwalde vom Feld. ©

Doch den Potsdamern fehlt die Konstanz – Galavorstellungen (5:0 beim Berliner AK und daheim gegen Auerbach) wechselten sich mit schwachen Spielen ab (1:4-Heimniederlagen gegen Hertha II und Meuselwitz). Ein Grund dafür könnte sein, dass die 03er eine sehr junge, unerfahrene Mannschaft haben (Durchschnitt: 23,6 Jahre). Zum Vergleich: Bei Lok ist der Altersschnitt exakt drei Jahre höher.

Lok Leipzig hat das ältere Team

Zwei Akteure der 03er haben ihre Wurzeln in Leipzig: Der treffsichere Stürmer Tom Nattermann wurde im Nachwuchs des FC Sachsen groß und traf anschließend für die Reserve von RB Leipzig wie er wollte. Bei den Profis der Roten Bullen konnte er sich jedoch ebenso wenig durchsetzen wie bei seinen Stationen in Aue, Jena, Cottbus und Halberstadt – bis nun endlich der Knoten platzte. Zweiter Eckpfeiler aus der Heldenstadt ist Philip Saalbach, der einst in Probstheida und Leutzsch das Kicken lernte und der alleine schon familiär „vorbelastet“ ist: Papa Uwe war in den 90-er Jahren einer der Publikumslieblinge beim FC Sachsen, Bruder Markus spielte lange bei Lok.