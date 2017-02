Beide müssen schon Freitag vorlegen: Das sind die 96-Verfolger

Noch ohne dreifachen Punktgewinn im Jahr 2017

So schnell wird aus dem Löwen ein Jäger

Offensive Zielformulierung

Seit 2009 mischt Union Berlin ununterbrochen in der zweiten Liga mit. Vom Oberhaus träumen die Macher um Präsident Dirk Zingler schon seit einigen Jahren. Aber der Aufstieg als Ziel war immer tabu – bis jetzt. „Wir sind Dritter und wollen als Minimum den Relegationsplatz schaffen. Ich schaue nicht mehr nach hinten“, sagt Union-Mittelfeldspieler Damir Kreilach. Vor dem Heimspiel am Freitag gegen 1860 München haben die Spieler ihre Zurückhaltung aufgegeben, seit das Team durch das 2:1 in Karlsruhe auf Platz drei steht. „Jeder bei uns in der Kabine will in der Bundesliga spielen. Wir wollen diese Chance in den letzten 13 Spielen nutzen“, erklärte Kreilach.