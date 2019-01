Beim 6. LVZ-SPORTBUZZER-Cup wird jetzt Futsal gespielt

Leipzig. Im vergangenen Jahr hatte die runderneuerte Halle in Abtnaundorf die Pläne des Fußball-Verbandes der Stadt Leipzig (FVSL) noch torpediert. Doch wenn am Samstag und Sonntag die A- bis E-Junioren der Messestadt unter dem schicken neuen Dach des Sächsischen Fußball-Verbandes ihre Hallenmeister suchen, läuft alles wie gedacht. Denn dann wird erstmals beim LVZ-SPORTBUZZER-Cup Futsal gespielt. „Wir sind schon ein bisschen aufgeregt“, gibt FVSL-Jugendausschusschefin Marianne Wenzel zu.

Die Unterschiede zum „normalen“ Hallenkick in Kurzform: Gespielt wird mit einem anderen Ball, der weniger hoch springt. Statt einem kommen pro Partie drei Unparteiische zum Einsatz: Zwei pfeifen, Einer nimmt die Zeit und zählt die Fouls. Die werden grundsätzlich mit einem direkten Freistoß geahndet. Bei den ersten drei Vergehen darf das bestrafte Team eine Mauer stellen. Ab dem vierten Foul wird der Freistoß ähnlich einem Strafstoß vom Zehn-Meter-Punkt ohne Mauer ausgeführt. „Das Regelwerk spricht hier von kumulierten Fouls“, so Wenzel. Gespielt wird am Wochenende 12 Minuten, elf davon mit durchlaufender Uhr, die Schlussminute in Nettozeit. Bei Unterbrechungen wird dann also gestoppt. Das soll das berühmte Zeitschinden verhindern.