Bekommt Hannover 96 am Samstag das Ja von André Breitenreiter und Niclas Füllkrug?

In Frankfurt wurde am Freitag Vertragseintracht gefeiert. Vorstand Fredi Bobic verlängerte, dazu der WM-Finalstürmer Ante Rebic. Am Samstag feiert Hannover 96 den Saisonauftakt mit dem Testspiel gegen Athletic Bilbao (15.30 Uhr, HDI-Arena). Ein guter Tag eigentlich, um neue Verträge für Trainer André Breitenreiter und Stürmer Niclas Füllkrug zu verkünden. Tatsächlich liegen beide Entscheidungen in der Luft. Zum Stand bei Breitenreiter sagte 96-Boss Martin Kind am Donnerstag dem SPORTBUZZER: „Ich gehe davon aus, dass wir das vor dem Saisonstart hinbekommen.“ Unterschriften fehlten aber noch. Bis zur Verkündung im Rahmen der Auftaktfeier wird es allerdings knapp, weil Breitenreiter sich auf die Generalprobe gegen die erstklassigen Basken konzentriert. Die Fragen von Gehalt, Laufzeit und Ausstiegsklausel sind bereits geklärt, sagte Kind.