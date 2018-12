Belohnung für "gute Arbeit bei den Profis": 96-Stürmer Benjamin Hadzic feiert Bundesliga-Debüt

Den Weg mit jungen Spielern müsse 96 in Zukunft „sowieso gehen“. Ob Hadzic seinen Weg geht? „Er hat in den letzten Wochen gut gearbeitet bei den Profis“, lobte Heldt. Als Belohnung durfte er mit nach Freiburg.

In der 80. Minute wurde der 19 Jahre junge Mittelstürmer eingewechselt, startete direkt mal mit einem Hackentrick. Manager Horst Heldt: „Das war frech, das macht nicht jeder so in der Situation. Ich habe ihm gratuliert nach dem Spiel, das erste Bundesliga-Spiel ist immer etwas besonderes.“

"Er ist dynamisch und torgefährlich"

Im August 2018 wechselte Hadzic in die Reserve von Hannover 96. "Er ist sehr dynamisch, hat eine gute Körperlichkeit und ist torgefährlich", begründete 96-Reservecoach Christoph Dabrowski damals den Transfer. Und Hadzic liefterte bei 96 sofort ab: In der aktuellen Spielzeit erzielte der Bosnier in 15 Partien sieben Treffer und bereitete drei weitere Tore direkt vor.

Zuvor konnte der 19-Jährige seine Torgefahr bei der U19 des VfB Stuttgart unter Beweis stellen. In der vergangenen Saison schoss er in 24 Partien sechs Tore und legte einen weiteren Treffer auf. In 77 Spielen der höchsten deutschen U17- und U19-Spielklasse erzielte der bosnische Junioren-Nationalspieler für die Schwaben 34 Tore. Von 2013 bis 2017 lief Hadzic für die Jugend des FC Bayern München auf.