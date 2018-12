Benedikt Höwedes: Kein Kontakt zu Joachim Löw - Nationalmannschaft abgehakt

Er war einer der wichtigsten Bausteine für den WM-Titel : Benedikt Höwedes absolvierte als einer der wenigen Spieler beim Turnier 2014 alle Spiele über die komplette Distanz. Doch mittlerweile ist der 30-Jährige für die deutsche Nationalmannschaft kein Thema mehr. Seit März 2017, als er sein 44. und letztes Länderspiel absolvierte, wurde der Verteidiger von Lokomotive Moskau nicht mehr von Bundestrainer Joachim Löw in den DFB-Kader berufen. Im Interview mit dem Kicker verrät Höwedes, dass er sich keine Hoffnung auf die Fortsetzung seiner Karriere in der Nationalmannschaft macht: "* Das Thema Nationalmannschaft ist mit Sicherheit beendet", sagte er.*

Höwedes: "*Ohne die Verletzungen hätte ich gute Karten gehabt, bei der WM dabei zu sein"*

Es gäbe ohnehin keinen Kontakt mehr zwischen Höwedes und Löw, so der Ex-Schalker: "Vor der WM habe ich ihm per SMS alles Gute fürs Turnier gewünscht. Ansonsten gibt es ja keinen großen Anlass", so der variabel einsetzbare Verteidiger. Bei der WM 2014 spielte der gelernte Innenverteidiger auf der linken Defensiv-Seite, so wie nun öfter in Moskau. Doch trotz seiner Variabilität scheint ein DFB-Comeback ausgeschlossen - auch für Höwedes selbst: "Ohne die Verletzungen hätte ich gute Karten gehabt, bei der WM dabei zu sein. Aber perspektivisch haben wir jetzt einfach zu viele gute junge Kandidaten für meine Position. Das muss und kann ich akzeptieren." Offiziell zurückgetreten sei er nur nicht, weil er sich sagt, dass man nicht aus der Nationalmannschaft zurücktritt - "man wird halt irgendwann nicht mehr berufen."