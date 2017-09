Benedikt Höwedes schwerer verletzt: Debüt für Juventus verzögert sich

Max Meyer: Ein ähnlicher Fall wie bei Leon Goretzka. Auch der U21-Europameister hat ein Angebot von S04 vorliegen, will aber nicht verlängern. Seit 2009 ist der kleine Dribbler für Schalke am Ball.

Max Meyer: Ein ähnlicher Fall wie bei Leon Goretzka. Auch der U21-Europameister hat ein Angebot von S04 vorliegen, will aber nicht verlängern. Seit 2009 ist der kleine Dribbler für Schalke am Ball. © imago

Benedikt Höwedes: Er blieb als einziges Schalke-Eigengewächs der jüngeren Vergangenheit fast seine gesamte Karriere in Gelsenkirchen. Von 2001 bis 2017 kickte der Innenverteidiger in Königsblau. Nach der Absetzung als Kapitän wechselte er zu Juventus Turin.

Benedikt Höwedes: Er blieb als einziges Schalke-Eigengewächs der jüngeren Vergangenheit fast seine gesamte Karriere in Gelsenkirchen. Von 2001 bis 2017 kickte der Innenverteidiger in Königsblau. Nach der Absetzung als Kapitän wechselte er zu Juventus Turin. © imago

Leon Goretzka: Der 22-Jährige kam 2013 für knapp 3 Millionen Euro vom VfL Bochum, machte in Gelsenkirchen aber den entscheidenden letzten Schritt in seiner Entwicklung. 2018 läuft sein Vertrag aus, er könnte für ein Vielfaches der Summe wechseln.

Leon Goretzka: Der 22-Jährige kam 2013 für knapp 3 Millionen Euro vom VfL Bochum, machte in Gelsenkirchen aber den entscheidenden letzten Schritt in seiner Entwicklung. 2018 läuft sein Vertrag aus, er könnte für ein Vielfaches der Summe wechseln. © imago

Der 29-Jährige war im Sommer vom FC Schalke nach Italien gewechselt und konnte dort wegen einer leichten Blessur zunächst nicht spielen. Nun verletzte er sich erneut an der gleichen Stelle. "Natürlich habe ich mir den Start anders vorgestellt", schrieb Höwedes am Samstag auf Twitter vor dem Turiner Stadt-Derby am Abend, das Juventus mit 4:0 gewann. "Ich bin extrem enttäuscht." Juventus liegt in der Tabelle mit sechs Siegen aus sechs Spielen hinter SSC Neapel auf Platz zwei.