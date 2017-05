Benefizspiel: Per Mertesacker und Clemens Fritz bringen Legenden nach Hannover

Anzeige

Per Mertesacker als Chef in der Innenverteidigung, Clemens Fritz als Trainer an der Seitenlinie und Babak Rafati als Schiedsrichter – die Vorbereitungen auf das Benefizspiel zugunsten der Per-Mertesacker-Stiftung und Clemens-Fritz-Stiftung gehen in die heiße Phase. Wenn das Event am 3. Juni ab 15 Uhr ansteht, bietet das neue 96-Stadion in der Eilenriede aufgrund des hohen Zuschaueraufkommens sogar Platz für 5000 Besucher – Anstoß ist um 17 Uhr.

„Wir werden die eigentliche Kapazität höchstwahrscheinlich überschreiten und bauen zusätzliche Tribünen auf. Es wurde bisher sehr gut angenommen“, erklärte Timo Mertesacker, Vorstandsvorsitzender der Per-Mertesacker-Stiftung. Bei der Pressekonferenz machte er deutlich, dass es auch neben dem sportlichen Teil ein großes Angebot für Familien geben würde. Zudem treten für alle Musik-Fans „Fury in the Slaughterhouse“ in einer verlängerten Halbzeitpause auf. Es ist also alles angerichtet für das Benefizspiel. Auch die Teams nehmen so langsam Form an. Das Transferfenster sei aber noch offen, so Timo Mertesacker. Man müsse noch abwarten, welche Kicker in der Nationalelf ran müssen. Unter anderem stehen Mesut Özil, Miroslav Klose, Serge Gnabry, Martin Harnik oder auch Sebastian Prödl ganz oben auf der Wunschliste.

Mertes 96-Freunde gegen Clemens' Werderaner: Fotos von der Pressekonferenz Pressekonferenz mit Christoph Dabrowski (von links), Martin Kind, Christian Stoll, Timo Mertesacker und Clemens Fritz. © Joachim Sielski Gesucht: die Telefonnummer von Jan Simak. © Joachim Sielski Timo Mertesacker und Clemens Fritz freuen sich auf das Benefizspiel. © Joachim Sielski Timo Mertesacker. © Joachim Sielski Christian Stoll (von links), Clemens Fritz, Timo Mertesacker und Christoph Dabrowski beim Fototermin. © Joachim Sielski 96-Präsident Martin Kind. © Joachim Sielski Timo Mertesacker und Clemens Fritz. © Joachim Sielski Christoph Dabrowski. © Joachim Sielski

Im Vergleich zu diesen Personalien steht die Teilnahme einiger Ex-Profis bereits fest. Ein alter Teamkollege konnte aber noch nicht kontaktiert werden – die Nummer fehlt. „Merte“ sucht den Super-Simak! „Wer die Nummer von Jan hat, kann uns gerne weiterhelfen“, so Bruder Timo. Welche Rolle Christoph Dabrowski, aktuell Coach der U19 von Hannover 96, im Benefizspiel einnimmt, ist noch nicht ganz geklärt. „Er kann sicher auch für beide Teams spielen“, sagte Fritz. 96-Chef Martin Kind konterte mit einem Lächeln: „Dann benötigt er erst eine Genehmigung.“

Neben einigen Ex-Profis sollen auch Leute mit eher weniger fußballerischen Qualitäten auf dem Platz stehen. Fehlen darf dabei natürlich nicht 96- Fan Oliver Pocher. Und auch Comedian Matze Knop sowie Moderator Elton sollen für gute Stimmung sorgen. „Die werden wohl eher im Team Clemens´ Werderaner spielen, weil der Kader noch nicht so groß ist“, erklärt Timo Mertesacker. „Wir haben halt mehr Nationalspieler und müssen abwarten“, entgegnete Clemens Fritz. Für einen Einsatz im Duell mit Merte´s 96-Freunde werde es nicht reichen. Der neue Ehrenspielführer von Werder Bremen will nach einem Syndesmoserisses im rechten Sprunggelenk wieder „mehr Beweglichkeit ins Sprunggelenk reinbekommen“. Daher schlüpft der 36-Jährige im Eilenriedstadion in die Trainerrolle. In Zukunft ist das aber nicht geplant, denn Fritz übernimmt eine Aufgabe in Werders Management. Der Zeitpunkt sei aber noch unklar. Er freue sich jetzt erstmal auf die im August anstehende Geburt seines Kindes und natürlich das große Event am Pfingstsamstag. Denn auch an seine Stiftung, die notleidenden Menschen in der Region Erfurt hilft, geht die Hälfte der Einnahmen. Der Rest geht an die Per-Mertesacker-Stiftung, die sich die Förderung sozialbenachteiligter Kinder über den Sport in der Region Hannover zum Ziel gesetzt hat. „Es geht um viel mehr als Fußball“, machte Timo Mertesacker deutlich.

Mertes 96-Freunde: Jörg Sievers – Christoph Dabrowski, Christian Schulz, Michael Tarnat, Per Mertesacker, Hanno Balitsch, Fabian Ernst, Otto Addo, Nebojša Krupniković, Silvio Schröter, Mike Hanke Clemens' Werderaner: Tim Wiese, Tim Borowski, Ivan Klasnić, Santiago García, Peter Niemeyer, Jurica Vranješ, Patrick Owomoyela, Daniel Jensen, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein, Johannes Eggestein. Noch unklar in welcher Mannschaft: Marc Ziegler, Altin Lala, Steven Cherundolo, Daniel Stendel, Babacar N’Diaye. Rene Wenzel​

