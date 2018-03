Benefizspiel zwischen Babelsberg und RB Leipzig wieder abgesagt

Babelsberg/Leipzig. Das erst am Montag vereinbarte Benefizspiel von RB Leipzig beim finanziell angeschlagenen Fußball-Regionalligisten SV Babelsberg 03 ist nun doch wieder abgesagt worden. Das teilten beide Vereine am Freitag mit. Beide Seiten hätten bei den weiterführenden Gesprächen aufgrund von terminlichen und organisatorischen Gründen nicht zusammengefunden, hieß es in der Vereinsmitteilung.