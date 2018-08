Leverkusen bestätigt Transferwunsch: Benjamin Henrichs will zur AS Monaco wechseln

Nationalspieler Benjamin Henrichs will Bayer Leverkusen verlassen und zur AS Monaco wechseln. „Er hat mich die Tage für die Freigabe nach Monaco gefragt“, bestätigte Bayer-Trainer Heiko Herrlich am Samstag nach dem 1:0 zum DFB-Pokalauftakt beim 1. CfR Pforzheim: „Ich kenne aber nicht genau die Hintergründe. Das entscheide ich nicht alleine.“ Henrichs steht bei der Werkself noch bis 2022 unter Vertrag. Eine Ablösesumme zwischen 20 und 30 Millionen sollte für die zahlungskräftigen Monegassen kein Problem sein. Der Klub nahm allein in diesem Sommer knapp 320 Millionen durch Spielverkäufe ein.