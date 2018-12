Verteidiger Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart hat seine Zukunft und einen möglichen Wechsel zum FC Bayern offen gelassen. „Ich fühle mich wohl. Was im Sommer passiert, weiß ich noch nicht“, sagte der 22 Jahre alte Weltmeister am Mittwoch in Stuttgart und erklärte zu den Gerüchten über einen Transfer zum deutschen Rekordmeister nach dieser Saison: „Es ist schön, wenn man so was hört. Ich bin auf Stuttgart konzentriert und will so viele Punkte wie möglich holen.“