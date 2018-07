VfB Stuttgart lehnt selbst Mega-Ablöse für Frankreich-Star Benjamin Pavard ab

Nach seinem Traum-Tor beim 4:3 im Achtelfinale gegen Argentinien ist das Interesse europäischer Spitzenvereine am Stuttgarter Benjamin Pavard (22) offenbar noch einmal sprunghaft gestiegen. "Das Thema Pavard hat seit Samstag noch mehr Tempo aufgenommen. Es gibt Interesse und Anfragen von Top-Klubs in Europa", bestätigt VfB-Sportvorstand Michael Reschke in der Bild, stellt aber klar, dass die Schwaben selbst bei einem Mega-Angebot für den Franzosen nicht schwach werden würden: "Wir würden Benji in diesem Sommer nicht für 50 Mio. Euro verkaufen. Wir wollen ihn behalten."