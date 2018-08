Benjamin Pavard zum FC Bayern? Corentin Tolisso: "Wir haben uns darüber lustig gemacht" 

Lukas Podolski: "Prinz Poldi" ist 21 Jahre alt, Ikone der Fußball-Popkultur, spaßiger wie torgefährlicher Held des Sommermärchens bei der WM 2006 und bereits heilig gesprochen in und um Köln, als er 2006 zum deutschen Rekordmeister wechselt. Doch ähnlich wie Nationalmannschaftskollege Miroslav Klose läuft es für die Frohnatur in München nur bedingt gut. 106 Pflichtspiel-Einsätze schafft er in drei Jahren, in der Nationalmannschaft steht Podolski im Vergleich dazu bei 130 Länderspielen mit der Krönung WM-Titel 2014. Geliebt wird er trotzdem, auch wenn es mal nicht läuft. Auch wegen solcher Sätze: "Der Sieg hat gefehlt, nä. Man will ja auch gewinnen, nä. Scheiße so, nä." © imago