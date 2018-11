Wirbel um Bentalebs Arroganz-Elfer, Ärger um Uth: Die Netzreaktionen zum Schalke-Spiel in Köln

Es hätte so schön sein können. Der FC Schalke 04 setzte sich am Dienstagabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 6:5 im Elfmeterschießen beim 1. FC Köln durch. Es war kein gutes Spiel des Bundesligisten, doch am Ende steht der Einzug ins Achtelfinale. Ein Erfolg für den FC Schalke. Grund zur Freude, könnte man denken. Wären da nur nicht diese zwei Szenen während der Partie gewesen, die Fußballfans in ganz Deutschland ärgerten.

In der Verlängerung hatte Mark Uth - der spätere Siegtorschütze im Elfmeterschießen - Glück gehabt, dass er nach einem Handspiel nicht die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Nach der Partie sagte der Offensivspieler: „Soll ich mal ganz ehrlich sein: Ich hatte vergessen, dass ich bereits die Gelbe Karte hatte. Das ist Tatsache, da kann man mich auch vom Platz stellen.“ Wie bitte?