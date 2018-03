Berater bestätigt Interesse: Torwart Adrian Semper zum FC Bayern? 

Mario Götze: Er war das Toptalent des deutschen Fußballs. Sein Ligadebüt für Borussia Dortmund feiert er mit 17, sein Länderspieldebüt mit 18 Jahren. Mit 21 Jahren folgt 2013 der Transfer zu den Bayern. In seiner ersten Saison spielt Götze gut, erzielt zehn Treffer in der Bundesliga. Und dann folgt sogar der Gipfel jedes Fußballers: Im Maracana schießt der Offensivspieler Deutschland gegen Argentinien zum Weltmeistertitel. Die Basis für eine Weltkarriere ist gelegt. Doch es folgt ein von Verletzungen gesäumter Absturz und schließlich 2016 der Wechsel zurück zum BVB. Ausgang der Geschichte: noch ungewiss.

Bernd Gersdorff: Ein kapitaler Schnauz, buschige Koteletten, in den Nacken wallendes Haupthaar - als Bernd Gersdorff 1973 von Eintracht Braunschweig zu den Bayern wechselt, erfüllt er jedes optische Klischee des zeitgenössischen Fußballers. Mit dem Kicken klappt es aber nur bedingt. Nach gerade mal vier Monaten flüchtet er zurück zu den Niedersachsen in die Regionalliga Nord, wird in der Saison 1973/1974 noch Torschützenkönig und schließlich 1975 sogar einmaliger Nationalspieler.

Torsten Frings: Ach nee, das mit Frings und dem FC Bayern, das war nichts. Da kann er noch so schön jubeln auf diesem Bild vom September 2004. Dieses 2:1 beim späteren 3:1-Erfolg gegen den SC Freiburg bleibt nämlich trotz des gewonnenen Doubles am Ende der Saison einer der wenigen persönlichen Erfolgsmomente des heutigen Trainers im Bayern-Trikot, nachdem er vom BVB zu den Münchnern gewechselt war. Was bleibt, ist die Flucht zurück zu Werder Bremen, wo Frings acht Jahre zuvor auf der Bundesliga-Bühne erschienen war. Es wird ein Wechsel zurück ins Glück: Frings gehört 2006 zu den Protagonisten des Sommermärchens bei der WM im eigenen Land und darf sich 2009 gar noch über einen Pokalsieg mit dem SV Werder freuen.

Michael Sternkopf: 20 Jahre, Löwenmähne, Boygroup-Gesicht und einige verheißungsvolle Auftritte im Trikot des Karlsruher SC. 1990 ist Michael Sternkopf ein Popstar des Fußballs. Die Bayern klopfen an - und "Sterni" öffnet die Tür. Um sich danach meist auf der Bank wieder zu finden: Nur 94 Bundesliga-Spiele in fünf Jahren und der bittere Status als ewiges Talent.

Michael Ballack: Dieser Wechsel tat Bayer Leverkusen richtig weh. Michael Ballack verlässt den Dreifach-Vize (Meisterschaft, Pokal, Champions League) 2002 in Richtung München. Und der Werksklub stürzt daraufhin auf Rang 15 in der Bundesliga ab. Die Bayern dagegen festigen mit dem kopfballstarken Gestalter im Mittelfeld ihren Status als Spitzenteam, holen dreimal das Double in vier Ballack-Jahren. Nur der Champions-League-Titel (auch später mit Chelsea) und ein Titel mit der Nationalmannschaft bleiben dem "Capitano" des Sommermärchens 2006 verwehrt.

Miroslav Klose: Er ist DFB-Rekordtorschütze (71 Treffer), WM-Torschützenkönig (16 Treffer), Weltmeister 2014 und eine Legende bei den Fans des 1. FC Kaiserslautern, Werder Bremens und Lazio Roms. Dass Miroslav Klose auch vier nicht unerfolgreiche Jahre beim FC Bayern verbracht hat, wird da manchmal vergessen. "Miro" bleibt halt vor allem im Nationaltrikot in Erinnerung. Immerhin trug er dies (137 Einsätze) auch fast so oft wie das Bayern-Leiberl (150 Pflichtspieleinsätze).

Lukas Podolski: "Prinz Poldi" ist 21 Jahre alt, Ikone der Fußball-Popkultur, spaßiger wie torgefährlicher Held des Sommermärchens bei der WM 2006 und bereits heilig gesprochen in und um Köln, als er 2006 zum deutschen Rekordmeister wechselt. Doch ähnlich wie Nationalmannschaftskollege Miroslav Klose läuft es für die Frohnatur in München nur bedingt gut. 106 Pflichtspiel-Einsätze schafft er in drei Jahren, in der Nationalmannschaft steht Podolski im Vergleich dazu bei 130 Länderspielen mit der Krönung WM-Titel 2014. Geliebt wird er trotzdem, auch wenn es mal nicht läuft. Auch wegen solcher Sätze: "Der Sieg hat gefehlt, nä. Man will ja auch gewinnen, nä. Scheiße so, nä."

Mats Hummels: Achteinhalb lange Jahre spielt Mats Hummels in der Deckung des BVB, erlebt die großen Jahre unter Trainer Jürgen Klopp mit zwei Meisterschaften und einem Pokalsieg hautnah mit. Fast vergessen, dass er einst beim FC Bayern in der Jugend groß wurde. Doch 2016, als der Zenit der einstigen Dortmunder Wundertruppe überschritten ist, zieht es Weltmeister Hummels (wie zuvor schon die früheren BVB-Kollegen Mario Götze und Robert Lewandowski) doch wieder zurück in die Heimat. Der Rekordmeister hat den Schwarz-Gelben damit endgültig das Herz geraubt.

Sandro Wagner: Manchmal haben es die Bayern ganz leicht. Sie brauchen zwar nur einen Back-up für Stürmerstar Robert Lewandowski, aber selbst für einen Bankdrückerposten kriegen sie einen Nationalspieler. Wagner wechselt im Winter 2017/2018 von Hoffenheim nach München. Weil er Titel gewinnen will, weil dort eh schon seine Familie wohnt. Akzeptiert – außer in Hoffenheim.

Manuel Neuer: Es ist der Hass-Wechsel 2011. Die Schalker Fans sind fassungslos, dass der Torhüter, der als Jugendlicher die "Knappen" einst in der Fankurve des Parkstadions anfeuerte, seinen Wechsel zum FC Bayern bekannt gibt. Die Münchner Fans wollen den Nationaltorhüter aber auch nicht, weil er sie mal provoziert hatte. "Koan Neuer"-Plakate dominieren in der Allianz Arena. Neuer kommt natürlich trotzdem und holt die Bayern-Fans bald auf seine Seite. Nur auf Schalke schimpfen sie noch bei der Nennung seines Namens.

Mario Basler: "Super Mario" und die Bayern – eine Geschichte für sich. Basler ist bereits Mitte 20, als er 1993/1994 bei Werder Bremen den Durchbruch in der Bundesliga schafft. 1996 holen die Bayern den begnadeten Rechtsfuß und begeisterten Kettenraucher. Manchmal spielt er gut, manchmal nicht. Manche Eskapade wird öffentlich, manche nicht. Im Oktober 1999 ist das Maß für die Bayern-Offiziellen aber voll. Nach einem nächtlichen Vorfall mit Ersatztorhüter Sven Scheuer, der in einer Pizzeria in eine Handgreiflichkeit verwickelt gewesen sein soll, werden Basler und Scheuer suspendiert. Der damalige Bayern-Manager Uli Hoeneß poltert: "Basler hat sein Privatleben überhaupt nicht im Griff." Basler reagiert auf Basler-Art: "Diesen Schwachsinn muss ich mir Gott sei Dank in Zukunft nicht mehr anhören."

Oliver Kahn: Die Bayern kriegen halt immer die Besten! Oliver Kahn hat sich beim kleinen Karlsruher SC zum Ersatz-Nationaltorwart hochgearbeitet, als ihn nach der WM 1994 die Bayern verpflichten. Dort wird er zum gehassliebten Torwart-Titan, der gegnerische Stürmer mit Kung-Fu-Tritten und Bissen bearbeitet, der den Ball in der Schlussphase mit den Fäusten ins gegnerische Tor zu befördern versucht und der seinerseits mit Bananen und Golfbällen beworfen wird. Am Ende seiner Karriere 2008 stehen acht Meistertitel, sechs Pokalsiege und ein Triumph in der Königsklasse, den er 2001 im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia höchstselbst festhält.

Dante: Drei Jahre Bayern, drei Meistertitel, zwei Pokalsiege, ein Triumph in der Champions League - nachdem Innenverteidiger Dante 2012 aus Gladbach zum Rekordmeister wechselt, wird die vorherige Dortmunder Dominanz durchbrochen, der FC Bayern wieder zum alleinigen Regenten im deutschen Fußball. Der Brasilianer hilft bis 2015 in 133 Pflichtspielen bei diesem Weg mit.

Tim Borowski: Der Wechsel zum FC Bayern - im Nachhinein betrachtet wohl der Karrierekiller für Tim Borowski. Bei der WM 2006 feiert Nationalcoach Jürgen Klinsmann den Bremer noch als unverzichtbaren zwölften Mann. In der Bundesliga liefert der Mittelfeldspieler beständig Topleistungen ab. Nach seinem Wechsel 2008 zum FC Bayern wird Borowski auch in der Liga zum Ergänzungsspieler, kommt während der gesamten Saison bei 26 Bundesliga-Spielen nur 893 Minuten zum Einsatz. Das EM-Viertelfinale 2008 gegen Portugal (3:2) kurz vor dem Transfer nach München bleibt sein letztes Länderspiel. Borowski flüchtet 2009 zurück nach Bremen. Doch jetzt läuft es auch dort nicht mehr so wie vorher. 2012 beendet er seine Karriere.

Robert und Niko Kovac: Zwei Brüder in Reihen der Bayern. Niko, der Ältere, kommt 2001 vom Hamburger SV nach München. Robert wechselt am gleichen Tag von Bayer Leverkusen zum Rekordmeister. Familienvereinigung in München! Robert bleibt vier Jahre, bevor er zu Juventus Turin weiterzieht. Niko geht schon nach zwei Jahren zurück ins heimische Berlin zur Hertha.

Mario Gomez: 30 Millionen Euro lassen sich die Bayern den Transfer von Nationalstürmer Mario Gomez vom VfB Stuttgart 2009 kosten. Damals eine Unsumme für einen Wechsel innerhalb der Bundesliga. Aber Gomez hat auch eine überragende Torquote vorzuweisen, in 160 Spielen für die Schwaben trifft er 88-mal. Beim FC Bayern wird er sogar noch effektiver, schießt trotz anhaltender Mäkelei an seinem Spielstil 113 Tore in 174 Spielen. 2013 muss er trotzdem gehen. Bayern-Coach Pep Guardiola plant nicht mehr mit dem Torjäger, der daraufhin nach Florenz flüchtet.

Sebastian Deisler: Es ist eines der größten Dramen des deutschen Fußballs. Aber auch eine Geschichte von großem Mut. Sebastian Deisler, gefeierter Jungstar von Hertha BSC, ja, der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs allgemein, wechselt 2002 als 22-Jähriger zu den Bayern. Viereinhalb Jahre später beendet er nach 135 Bundesliga-Spielen seine Karriere. Er hatte gegen zahlreiche Verletzungen und gegen Depressionen, wegen denen er mehrmal in stationärer Behandlung war, gekämpft. Und irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter. Deisler beeindruckt mit seinem ehrlichen Fazit über eine Krankheit, von der so viele betroffen sind, über die aber so wenige reden: „Ich möchte das nicht mehr verdrängen. Ich bin krank.“

Valerien Ismael: Der Franzose begeistert in seinen zwei Jahren bei Werder Bremen derart (unter anderem Double 2003/2004), dass ihn die Bayern 2005 für 8,5 Millionen Euro verpflichten. Es folgen zweieinhalb Jahre, in denen Ismael nicht über den Status eines Ergänzungsspielers hinauskommt und nur 46 Pflichtspiele absolviert. Er flüchtet im Winter 2007/2008 zu Hannover 96, wo er anderthalb Jahre später nach anhaltenden Knieproblemen seine Karriere beendet.

Olaf Thon: Den Bayern ging dieser kleine Schalker seit dem 2. Mai 1984 einfach nicht mehr aus dem Kopf. Im DFB-Pokal-Halbfinale trifft der gerade 18-jährige Olaf Thon dreimal gegen die großen Münchner. Das längst zum Mythos verklärte Spiel endet mit 6:6 nach Verlängerung, Thon sorgt in den letzten Sekunden der Verlängerung für den Ausgleich. Der Zweitligist Schalke zwingt Bayern ins Entscheidungsspiel eine Woche später (das die Bayern 3:2 gewinnen). 1988 wechselt Thon dann für knapp 3,5 Millionen Mark nach München. Er bleibt sechs Jahre, wird dreimal Meister und 1990 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft, muss sich aber auch immer wieder nach Verletzungen zurückkämpfen. 1994 geht er zurück nach Schalke, wo er zum legendären Eurofighter-Team gehört, das 1997 den Uefa-Cup gewinnt. In der Endphase seiner Karriere kommen sogar noch zwei Pokalsiege dazu.

Lothar Matthäus: Ja, echt, Lothar Matthäus hat in der Bundesliga auch für einen anderen Verein als den FC Bayern gespielt. Und das so eindrucksvoll, dass die Münchner den gelernten Raumausstatter 1984 von Borussia Mönchengladbach an die Säbener Straße lockten. Der Rest ist Legende: Weltmeister, Weltfußballer, Rekordnationalspieler, Ehrenspielführer ... (sorry, für mehr reicht gerade die Zeit nicht)

Jupp Kapellmann: Beim 1. FC Köln wird Hans-Josef "Jupp" Kapellmann 1973 Nationalspieler. Also verpflichten ihn - ja, das war schon damals so - die Bayern im selben Jahr für die damalige Rekordablösesumme von knapp einer Million Mark. Kapellmann erlebt so die erfolgreichste Zeit der Münchner mit, gewinnt dreimal den Europapokal der Landesmeister und schafft es sogar in den WM-Kader 1974. Nebenbei studiert er Medizin, promoviert und arbeitet seither als Orthopäde.

