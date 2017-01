Beraterposse um 96-Jungstar Sarenren Bazee

Der Jungstar von 96 kommt nicht zur Ruhe. Eigentlich hat Noah Sarenren Bazee (20) schon genug Probleme im Trainingslager. Seine Adduktoren machen Probleme. Er kann seit Dienstag nicht trainieren, im Test heute gegen den FC Augsburg (16 Uhr) fällt er aus. Gestern löste Sarenren Bazee im Mannschaftshotel Montecastillo ein Beraterbeben aus. Nadir Kama, ein in der Branche bisher Unbekannter, stellte sich gestern bei 96-Geschäftsführer Martin Bader vor. „Ich bin ein Geschäftsmann aus Frankfurt und ein Freund der Familie. Noah wird jetzt von mir beraten“, sagte er.

Die größte deutsche Berater-Agentur Sports Total, bei der auch Jan Schlaudraff arbeitet, sei damit aus dem Spiel, erklärte Kama. Der Auftritt gestern im Hotel war ebenso kurios wie ungewöhnlich. Nachmittags verließ der verletzte Sarenren Bazee mit Kama das Hotel und kam später mit dem Taxi wieder. Auf Nachfrage bestätigte Kama die Trennung von Sports Total: „Das Vertrauen, dass er dort gut aufgehoben ist, war nicht mehr da. Noah will den Weg mit mir gehen.“

Zuletzt hatten Schlaudraff und Firmenchef Volker Struth mit 96 über eine Verlängerung verhandelt. „Der Zeitpunkt für die Verhandlung war zu früh“, erklärt nun Kama. Struth entgegnete: „Ich halte das ganze Prozedere für unseriös, auch wenn man weiß, wie wenig der Junge verdient hat. Wer so etwas macht, der zockt auf Kosten der Existenz des Spielers.“ Sarenren Bazee verdient bisher 60 000 Euro im Jahr. Struth hatte mit Bader in Köln einen neuen Vertrag ausgehandelt, der unterschriftsreif vorliegt. Ob Sarenren Bazee den unterschreibt, ist offen. Von Struth bekam der Spieler, trotz des Ärgers die Erlaubnis dazu. Am Sonnabend wurde Struth von Kama informiert, dass dieser jetzt übernehme.