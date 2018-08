SC DHfK Leipzig feiert Saisonauftakt – Semper verlängert Vertrag

Der Platz auf einem Trikot des SC DHfK Leipzig kann ganz schön eng werden. Rund 400 Gäste setzten am Mittwochabend ihre Unterschrift auf das Sporttextil. Der verletzte Torhüter Jens Vortmann erhielt es später als Genesungswunsch und unterstützende Worte von Manager Karsten Günther. "Jens, nimm Dir alle Zeit der Welt für Deine Rückkehr."

Maciej Gebala: „Ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten. Das sind aber geile Jungs hier, ich freue mich hier zu sein.“ © Andre Kempner

Andreas Rojewski: „Ich habe in zwei Wochen einen MRT-Termin, dann werden wir sehen, wie es insgesamt weitergeht.“ © Andre Kempner

Die Bundesligahandballer starteten mit einem Empfang für Gäste und Sponsoren im vornehmen Salles de Pologne in der Hainstraße offiziell in die neue Saison. Günther und Sky-Moderator Markus Götz führten launig durch den Abend. Traditioneller Höhepunkt: die Vorstellung der Mannschaft für die kommende Saison mit den Neuzugängen Raul Santos, Maciej Gebala und Patrick Wiesmach. Verändert wurde nicht nur der Kader, sondern wird demnächst auch die Teamkabine, dann mit modernen und nummerierten Einzelplätzen für jeden Athleten. Günther sprach zudem viel über Zahlen. 217 Sponsoren und Partner unterstützen jetzt die grün-weißen Handballer - neuer Vereinsrekord. Sie stemmen den Saisonetat von rund fünf Millionen Euro.

Franz Semper hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2020 verlängert. "Es ist mein Heimatverein, die Mannschaft hat Potential und ich will unbedingt hier bleiben", sagte der Rückraumspieler. Damit widerstand er dem Werben mehrerer Bundesliga-Spitzenvereine.

Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar warnte. "Wir müssen alles daran setzen und das Team in den nächsten Jahren zusammenhalten. Einige große Mannschaften klopfen auch bei unseren Jungs an", sagte er. Kretzsches Tipp für die neue Saison: Kiel oder die Löwen werden Meister, dem SC DHfK traut er wieder den achten Platz zu. An die Gäste des Abends gerichtet: "Genießen Sie jeden Sieg, es werden noch einige kommen."