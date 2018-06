Bericht: Ancelottis Ex-Assistent Zidane-Nachfolger bei Real Madrid?

Anzeige

Wird eine Vereinslegende bei Real Madrid Nachfolger von Zinedine Zidane? Nach Information der _AS _haben die Madrilenen auf der Suche nach einem neuen Trainer Fernando Hierro ins Auge gefasst. Der 50-Jährige ist in Madrid eine lebende Legende, spielte von 1989 bis 2003 für Real und wurde in dieser Zeit drei Mal Champions-League-Sieger und fünf Mal Spanischer Meister. Zidane war wenige Tage nach dem dritten Triumph in der Königsklasse in Serie von seinem Amt zurückgetreten. Über die Gründe wird seither viel spekuliert, möglicherweise liegt dem Rückzug des Franzosen ein Transferstreit zu Grunde.

Hierro sei einer von drei Kandidaten, die von den Bossen in die engere Auswahl genommen wurden, berichtet die spanische Zeitung AS. Neben dem erfahrenen Hierro, der bislang aber nur eine Station aus Cheftrainer auf der Vita hat (von 2016 bis 2017 bei Real Oviedo), gelten auch sein Ex-Teamkollege Guti, der die U19 Madrids trainiert, und Michel als potenzielle neue Coaches von Cristiano Ronaldo, Toni Kroos & Co. Offenbar scheint es ein Kriterium zu sein, eine Vergangenheit bei Real zu haben.

Die spanischen Pressestimmen zum Zidane-Rücktritt Die spanische Presse titelt mit dem Rücktritt von Zinedine Zidane. © Imago/Florian Haupt AS – „Bis dann und danke für alles“ : Madrids zweites große Sportblatt bedient sich einer auf Spanisch im Fall von Todesfällen oder bei einem ungewissen Wiedersehen gebräuchlichen Verabschiedung. „Zidane wirft überraschend das Handtuch“, wird außerdem ausgeführt und ein Schlüsselsatz des Trainers zitiert: „Wenn ich die Dinge nicht so klar sehe, wie ich es gern hätte, ist es besser, etwas zu ändern und kein dummes Zeug zu machen“. Als Nachfolgekandidaten werden Pochettino, Jürgen Klopp, Joachim Löw und Reals Ex-Profi und Nachwuchstrainer Guti genannt. © Florian Haupt Sport – „Zerbrochen“ : Mit „Rotos“ betitelt die zweite große Sportzeitung der katalanischen Metropole ein Foto von Zidane und Pérez – was sowohl auf deren „zerbrochene“ Beziehung als auch auf den „kaputten“ Zustand des Klubs abhebt. Auch hier fallen die Wörter des Tages, „Überraschung“ und „Schock“. Zidane habe eingeräumt, dass es einen Wechsel brauche und er sich als Trainer dieser Mannschaft nicht mehr wohl gefühlt habe. „Aller Druck liegt jetzt bei Florentino, der – sichtlich angeschlagen wegen der Abfuhr – zwischen Pochettino und (Juventus-Trainer Massimiliano) Allegri schwankt.“ © Florian Haupt Mundo Deportivo – „Real Madrid im Schockzustand“ : In Barcelona fällt die Nachlese des denkwürdigen Donnerstags naturgemäß noch kritischer aus. „Mundo Deportivo“ sieht den Klub „auf den Rücken gefallen“ durch das „überraschende Adiós“. Als favorisierter Nachfolger wird ebenfalls Pochettino gesehen, und auch hier fallen die Namen Löw und Guti. © Florian Haupt L’Esportiu – „Einer, der aufhören kann“ : Das auf Katalanisch erscheinende Blatt bedient sich einer dieser Stunden in Spanien beliebten Analogie zur Politik, wo Ministerpräsident Rajoy trotz Verwicklung in Korruptionsskandale seiner Partei bis zuletzt auf dem Amt beharrte. Es würdigt Zidane als „einen, der es versteht zu gehen“. Zidanes überraschender Abgang hinterlasse „Pérez „ohne seinen Fixstern“ und „den Madridismus mit der Frage, was schiefgelaufen ist.“ © Florian Haupt Marca – „GraZZias“ : Die größte Sportzeitung des Landes mit Erscheinungsort Madrid bedankt sich vor dunklem Trauerhintergrund mit einem Wortspiel bei „ZZ“ – Zinédine Zidane – für die letzten zweieinhalb Jahre, in denen der Franzose dreimal die Champions League, eine Liga sowie diverse Supercups und Weltpokale gewann. „Zidane hinterlässt ein legendäres Erbe und den Madridismus im Schockzustand“, präzisiert das vereinsnahe Blatt. Präsident Florentino Pérez habe Zidane zwei Stunden zu einer Rücknahme des Entschlusses zu überreden versucht, derweil sich der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo besonders betroffen gezeigt habe. Bezüglich der Nachfolge berichtet Marca, der Verein habe bereits Tottenhams Trainer Mauricio Pochettino kontaktiert. © Florian Haupt

Hierro kennt die Madrider Bank

Was Hierro vielleicht zum Favoriten macht: Er saß bei Real schon auf der Bank. In der Saison 2014/15 war er an der Seite des früheren Bayern-Trainers Carlo Ancelotti Assistent bei den "Königlichen". Außerdem arbeitete er als Sportlicher Leiter der spanischen Nationalmannschaft und Manager des FC Malaga. Während Ancelotti kürzlich als neuer starker Mann beim SSC Neapel vorgestellt wurde, könnte sein einstiger Protegé nun Real-Coach werden.

Guti, der von 1995 bis 2010 für Real spielte, wäre für Madrider Verhältnisse eine kleine Lösung. Den eigenen Nachwuchstrainer zum Chef zu befördern, das wäre für den Weltklub in der Neuzeit fast ein Novum. Doch Guti ist bei den Real-Chefs um Präsident Florentino Perez gut gelitten und hat sich mit starker Basisarbeit bei der U19 ein starkes Standing errichtet.

Michel wurde in Malaga entlassen

Der 55-jährige Michel wäre dagegen die Karte "Erfahrung": Der gebürtige Madrilene trainierte bereits Getafe, Sevilla, Olympiakos Piräus und den FC Malaga, den er im Januar 2018 allerdings in einer erbärmlichen Lage zurückließ. Der Traditionsklub erholte sich nicht und stieg ab.

Transfers: Die Sommer-Zugänge der Bundesliga-Klubs 2018/19 Wer bleibt, wer geht, wer kommt? Der SPORTBUZZER hat die bisherigen Transfers der Bundesliga in einer Bildergalerie zusammengestellt. © imago/Getty Die Transfers des FC Bayern in der Saison 2018/2019 Leon Goretzka (Jahrgang 1995, Mittelfeld, FC Schalke 04, ablösefrei) © imago/Jan Huebner Die Transfers des FC Schalke 04 in der Saison 2018/2019 © imago/ActionPictures Suat Serdar (Jahrgang 1997, Mittelfeld, Mainz 05, 11 Millionen Euro) © Getty Mark Uth (Jahrgang 1991, Angriff, TSG Hoffenheim, ablösefrei) © imago Steven Skrzybski (Jahrgang 1992, Rechtsaußen, 1. FC Union Berlin, 3,5 Millionen Euro) © imago/Camera 4 Salif Sané (Jahrgang 1990, Innenverteidiger, Hannover 96, 7 Millionen Euro) © imago/Jan Huebner Die Transfers der TSG Hoffenheim in der Saison 2018/2019 Leonardo Bittencourt (Jahrgang 1993, Linksaußen, 1. FC Köln, 6 Millionen Euro) © Getty Ishak Belfodil (Jahrgang 1992, Mittelstürmer, Standard Lüttich, 6 Millionen Euro) © imago/Nordphoto Joshua Brenet (Jahrgang 1994, Linksverteidiger, PSV Eindhoven, 5 Millionen Euro) © imago/VI Images Die Transfers von Borussia Dortmund in der Saison 2018/2019 Marius Wolf (Jahrgang 1995, Rechtsaußen, Eintracht Frankfurt, 5 Millionen Euro) © Getty Marwin Hitz (Jahrgang 1987, Torwart, FC Augsburg, ablösefrei) © dpa Die Transfers von Bayer Leverkusen in der Saison 2018/2019 Paulinho (Jahrgang 2000, Linksaußen, Vasco da Gama, 20 Millionen Euro) © imago/Fotoarena Mitchell Weiser (Jahrgang 1994, Rechtsverteidiger, Hertha BSC, 12 Millionen Euro) © Getty Lukas Hradecky (Jahrgang 1989, Torwart, Eintracht Frankfurt, ablösefrei) © imago/Chai v.d. Laage Die Transfers von RB Leipzig in der Saison 2018/2019 Nordi Mukiele (Jahrgang 1997, Rechtsverteidiger, RB Leipzig, 16 Millionen Euro) © imago/PanoramiC Die Transfers des VfB Stuttgart in der Saison 2018/2019 Borna Sosa (Jahrgang 1998, Linksverteidiger, Dinamo Zagreb, 8 Millionen Euro) © imago/Aleksandar Djorovic Marc Oliver Kempf (Jahrgang 1995, Innenverteidiger, SC Freiburg, ablösefrei) © imago/Beautiful Sports Pablo Maffeo (Jahrgang 1997, Rechtsverteidiger, Manchester City, 10 Millionen Euro) © imago/Pro Shots Roberto Massimo (Jahrgang 2000, Rechtsaußen, Arminia Bielefeld, unbekannt) © imago/pmk David Kopacz (Jahrgang 1999, Mittelfeld, Borussia Dortmund, ablösefrei) © imago/Team 2 Die Transfers von Eintracht Frankfurt in der Saison 2018/2019 © imago/Jan Huebner Frederik Rönnow (Jahrgang 1992, Torwart, Brondby IF, 2,8 Millionen Euro) © imago/Ritzau Scanpix Ante Rebic (Jahrgang 1993, Angriff, AC Florenz, 2 Millionen Euro) © Getty Carlos Salcedo (Jahrgang 1993, Innenverteidiger, SC Freiburg, 2,5 Millionen Euro) © imago/VI Images Marius Wolf (Jahrgang 1995, Mittelfeld, Hannover 96, 500 000 Euro; wechselt für 5 Millionen Euro weiter zu Borussia Dortmund) © Getty Die Transfers von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2018/2019 Keanan Bennetts (Jahrgang 1999, Linksaußen, Tottenham Hotspur, 2,25 Millionen Euro) © Getty Die Transfers von Hertha BSC in der Saison 2018/2019 Valentino Lazaro (Jahrgang 1996, Rechtsaußen, Red Bull Salzburg, 6,5 Millionen Euro) © Getty Lukas Klünter (Jahrgang 1996, Rechtsverteidiger, 1. FC Köln, 2 Millionen Euro) © Getty Javairo Dilrosun (Jahrgang 1998, Linksaußen, Manchester City, 230 000 Euro) © Hertha BSC Die Transfers von Werder Bremen in der Saison 2018/2019 Yuya Osako (Jahrgang 1990, Hängende Spitze, 1. FC Köln, 6 Millionen Euro) © Getty Kevin Möhwald (Jahrgang 1993, Mittelfeld, 1. FC Nürnberg, ablösefrei) © imago/Zink Martin Harnik (Jahrgang 1987, Mittelstürmer, Hannover 96, 2 Millionen Euro) © Getty Die Transfers vom FC Augsburg in der Saison 2018/2019 Julian Schieber (Jahrgang 1989, Mittelstürmer, Hertha BSC, ablösefrei) © dpa André Hahn (Jahrgang 1990, Rechtsaußen, Hamburger SV, 3 Millionen Euro) © imago Felix Götze (Jahrgang 1998, Rechtsverteidiger, FC Bayern München, unbekannt) © imago/Ulmer Die Transfers von Hannover 96 in der Saison 2018/2019 Leo Weinkauf (Jahrgang 1996, Torwart, FC Bayern München, ablösefrei) © imago/Gepa Pictures Josip Elez (Jahrgang 1994, Innenverteidiger, HNK Rijeka, 2,5 Millionen Euro) © Hannover 96 Takuma Asano (Jahrgang 1994, Hängende Spitze, Hannover 96, Leihe) © imago/VI Images Kevin Wimmer (Jahrgang 1992, Innenverteidiger, Stoke City, Leihe) © imago/PA Images Die Transfers des 1. FSV Mainz 05 in der Saison 2018/2019 Philipp Mwene (Jahrgang 1994, Rechtsverteidiger, 1. FC Kaiserslautern, ablsösefrei) © 2017 Getty Images Die Transfers des SC Freiburg in der Saison 2018/2019 Luca Waldschmidt (Jahrgang 1996, Mittelstürmer, Hamburger SV, 5 Millionen Euro) © imago/Jan Huebner Dominique Heintz (Jahrgang 1993, Innenverteidiger, 1. FC Köln, knapp 4 Millionen Euro) © 2018 Getty Images Philipp Lienhart (Jahrgang 1996, Innenverteidiger, Real Madrid, 2 Millionen Euro) © imago/Eibner Mark Flekken (Jahrgang 1993, Torwart, SC Freiburg, unbekannt) © imago/Picture Point Niclas Thiede (Jahrgang 1999, Torwart, VfL Bochum, 200 000 Euro) © imago/PA Images Die Transfers des VfL Wolfsburg in der Saison 2018/2019 Marcel Tisserand (Jahrgang 1993, Innenverteidiger, FC Ingolstadt 04, 7 Millionen Euro) © imago/Eibner Felix Klaus (Jahrgang 1992, Rechtsaußen, Hannover 96, 3 Millionen Euro) © dpa Die Transfers von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2018/2019 © Getty Benito Raman (Jahrgang 1994, Rechtsaußen, Standard Lüttich, 1,5 Millionen Euro) © imago/Picture Point Jean Zimmer (Jahrgang 1993, Rechtsverteidiger, VfB Stuttgart, unbekannt) © Getty Diego Contento (Jahrgang 1990, Linksverteidiger, Girondins Bordeaux, ablösefrei) © imago/PanoramiC Kenan Karaman (Jahrgang 1994, Linksaußen, Hannover 96, ablösefrei) © imago Kevin Stöger (Jahrgang 1993, offensives Mittelfeld, VfL Bochum, ablösefrei) © imago/Camera 4 Alfredo Morales (Jahrgang 1990, zentrales Mittelfeld, FC Ingolstadt 04, ablösefrei) © imago/DeFodi Die Transfers von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2018/2019 © imago/DeFodi Christian Mathenia (Jahrgang 1992, Torwart, Hamburger SV, 500 000 Euro) © dpa Törles Knöll (Jahrgang 1997, Hamburger SV, Mittelstürmer, ablösefrei) © imago/Nordphoto Kevin Goden (Jahrgang 1999, Rechtsverteidiger, 1. FC Köln U19, ablösefrei) © imago/Herbert Bucco

KOMMENTIEREN