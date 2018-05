Bericht: Arturo Vidal vom FC Bayern zum SSC Neapel?

Anzeige

Dieser Wechsel würde vermutlich allen Parteien zu pass kommen: Nach Informationen der Bild könnte Arturo Vidal den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Der Chilene, der dem Rekordmeister im Saisonendspurt wegen einer Meniskus-OP fehlte und dessen Galligkeit merklich fehlte, soll in Italien ein Thema sein. Präzise beim SSC Neapel, wo seit Mittwoch Carlo Ancelotti der neue Trainer ist.

Der ehemalige Trainer des FC Bayern arbeitete schon an der Säbener Straße mit Vidal zusammen. Der Chilene könnte die Bayern verlassen, um das Überangebot im Münchner Mittelfeld zu beheben. Mit Javi Martinez, James Rodriguez, Thiago Alcantara, Sebastian Rudy, Corentin Tolisso und Neuzugang Leon Goretzka kämpfen auch ohne den 31-Jährigen schon mehr als genug Spieler um maximal drei Positionen im Mittelfeld der Bayern. Vidal, der noch bis 2019 an die Bayern gebunden ist, absolvierte in dieser Saison 35 Spiele und schoss sechs Tore.

Sieben Meistertitel in Folge

Allerdings wird man sich diesen Transfer in München gut überlegen, denn Vidal ist auch eine Art Talisman. Hintergrund: In den vergangenen sieben Jahren wurde Vidal immer (!) Meister - erst viermal mit Juventus Turin in Italien, dann dreimal mit den Bayern.

Vidal kam 2007 von Colo Colo nach Deutschland und schloss sich zunächst Bayer 04 Leverkusen an - dem Verein, der ihn in Südamerika entdeckte. Nach vier Jahren wechselte er nach Turin. In der Bundesliga absolvierte der erfahrene Mittelfeld-Star bislang 196 Spiele, in denen er 29 Tore schoss.

