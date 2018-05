Bericht: Balotelli soll mit Favre zum BVB wechseln

Borussia Dortmund steht offenbar vor einem Doppel-Transfer der besonderen Sorte: Lucien Favre verlässt übereinstimmenden Medienberichten zufolge seinen Klub OGC Nizza dank einer Ausstiegsklausel für drei Millionen Euro am Saisonende in Richtung Borussia Dortmund. Und seinen Superstar will er nach Informationen des Portals Tuttomercatoweb gleich mitnehmen: Mario Balotelli! Der 60-Jährige Schweizer soll die BVB-Vereinsführung nach Informationen des Portals um den Transfer bitten.

Nach sechs Niederlagen in Folge zum Start in die Saison 2015/2016 gibt Lucien Favre seinen sofortigen Rücktritt bekannt.

Der Sieg in der Europa League am 6. November 2014 gegen den zypriotischen Club Apollon Limassol ist das 18. Pflichtspiel hintereinander ohne Niederlage. Favre überbietet damit die Bestmarke von Hennes Weisweiler, der 17 Pflichtspiele ungeschlagen geblieben ist.

Nach einer Niederlage in Hoffenheim feuert Hertha am 28. September 2009 seinen einstigen Erfolgstrainer Lucien Favre.

Lucien Favre tritt seine erste Trainerstation in Deutschland bei Hertha BSC im Jahr 2007 an.

In Nizza blühte der deutsche EM-Schreck von 2012 (schoss Deutschland im Halbfinale mit Italien aus dem Turnier) wieder zu alter Stärke auf. Früher warf Balotelli aus Langeweile noch mit Dartpfeilen auf Jugendspieler oder zielte via Social Media mit einer Pumpgun auf seine Hasser. Diese Eskapaden gehören beim 33-fachen italienischen Nationalspieler mittlerweile der Vergangenheit an - auch dank der Führung von Lucien Favre. In 64 Spielen seit 2016 erzielte Balotelli 41 Tore. So viel wie für keinen anderen Klub in seiner Karriere.