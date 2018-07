Bericht: Bayern lockt Arp mit Mega-Gehalt - HSV will höhere Ablöse

Jann-Fiete Arp hat nur 18 Bundesliga-Spiele auf dem Konto, gilt weithin aber als eines der größten Talente Deutschlands. Das weiß auch der FC Bayern München, der den 18-Jährigen vom Hamburger SV loseisen will. Mit Arp ist sich der Rekordmeister nach Informationen der Bild bereits einig - doch noch stellt sich der Klub des Stürmers quer.

FC Bayern: Fünf Millionen für Arp?

Stolze fünf Millionen Euro im Jahr soll der Youngster demnach in München kassieren. Ein Quantensprung für Arp, der derzeit in Hamburg wohl nur 500.000 Euro per anno verdient. Spätestens 2019, wenn sein Vertrag ausläuft, soll der Junioren-Nationalspieler laut Bild ohnehin beim FC Bayern landen. Für den HSV geht es offenbar nur noch darum, überhaupt noch eine Ablöse für sein größtes Talent zu erzielen.