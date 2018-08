Bericht: Bayers Wendell verhandelt mit PSG - HSV-Star Douglas Santos Nachfolger?

National purzelten die Erfolge dafür in den vergangenen Jahren nur so: Zwar verpasste PSG in der letzten Saison die Meisterschaft, davor konnten die Hauptstädter den Titel aber vier Mal in Folge einstreichen. Insgesamt weist Paris bislang sechs Meisterschaften und elf Pokalsiege auf. In der laufenden Saison rangiert der Klub erneut mit großem Abstand auf dem ersten Platz. © imago/IBL