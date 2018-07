Bericht: Berater von Frankfurt-Star Ante Rebic verhandelt mit dem FC Bayern

Pedullà gilt laut transfermarkt.de im Hinblick auf Rebics Agenten Fali Ramadani als Autorität, berichtet er doch häufig über Deals des Beraters. Rebic erzielte im DFB-Pokal-Finale seines Klubs Eintracht Frankfurt zwei Tore beim 3:1 gegen die Bayern. Erst im Sommer hatten die Frankfurter nach zweijähriger Leihe vom AC Florenz die Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro für den Stürmer gezogen, der bei der WM in Russland mit den Kroaten allerdings sensationell ins Finale vorstieß und mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte.

Frankfurt muss 30 Prozent der Ablöse abdrücken

Neben den Bayern sollen auch Manchester United, der SSC Neapel, Liverpool und Arsenal an den Diensten des 24-Jährigen interessiert sein, der auch schon bei RB Leipzig unter Vertrag stand, sich am Cottaweg aber nicht durchsetzen konnte. Als Ablöse für den Linksaußen, dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2021 läuft, sind bis zu 50 Millionen Euro im Gespräch. Bitter für Frankfurt: Offenbar müssen die Frankfurter 30 Prozent einer Ablöse an Florenz abdrücken.