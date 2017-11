Bericht: Borussia Dortmund will Emre Can vom FC Liverpool

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund denken über eine Verpflichtung von Emre Can nach. Das berichtet die Bild am Montag.

Der deutsche Nationalspieler steht derzeit beim FC Liverpool unter Vertrag - dieser läuft allerdings am Saisonende aus. Dort wird er von Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp trainiert. Dieser schätzt Can vor allem für seine Dynamik und Aggressivität im Mittelfeld. Bisher konnten sich die Beteiligten allerdings nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers einigen.

Deutschland hat sich mit neun Siegen aus neun Spielen souverän für die WM 2018 qualifiziert – Weitere Mannschaften stehen bereits fest. Wer tritt in Russland ebenfalls an, um Weltmeister zu werden? Der SPORT BUZZER hat die Liste.

Deutschland hat sich mit neun Siegen aus neun Spielen souverän für die WM 2018 qualifiziert – Weitere Mannschaften stehen bereits fest. Wer tritt in Russland ebenfalls an, um Weltmeister zu werden? Der SPORT BUZZER hat die Liste. © Getty

Wird Can also in der kommenden Saison beim BVB für mehr Stabilität im Zentrum sorgen? Darüber will er aktuell nicht reden. "Meine ganze Konzentration ist dem Saisonziel in Liverpool gewidmet. Um den Rest kümmert sich mein Berater Reza Fazeli", zitiert die Bild den 23-Jährigen.